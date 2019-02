Metalli che si riparano in pochi secondi grazie al grafene | l’El Dorado della scienza dei

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Una ricerca condotta da scienziatiNorthwestern University di Chicago prospetta una possibile soluzione ai problemi di corrosione dei materialici e relative conseguenze. Si parla di cavi e di superficiche rovinate o graffiate, che esposte in ambiente corrosivo rischiano danni ben più gravi, come i crolli di intere strutture. Finora l’approccio alla conservazione dei materiali è passato per la ricerca di leghe resistenti che non si rompano, graffino o in generale non si danneggino. Jiaxing Huang, professore die Ingegneria dei materiali, ha invece cercato un modo per fare che i danni si auto-riparino.Ha messo a punto una sostanza oleosa e spalmabile che si applica alle superfici danneggiate. Qui forma una barriera auto-riparante. Non gocciola e non cola, e si può applicare anche su una superficie immersa in acqua, senza che si disperda. Il ...