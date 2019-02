Lutto in casa Ronaldo | è morto il padre di Georgina Rodriguez

Lutto in casa Ronaldo - morto il papà di Georgina : Lutto in casa Cristiano Ronaldo . All'età di 70 anni, infatti, è morto il padre di Georgina Rodriguez , compagna dell'attaccante della Juventus. Jorge Eduardo Rodríguez Gorjón, ex allenatore di calcio,...

Lutto in casa Fiorentina - è morto Egisto Pandolfini : “Tutta la Fiorentina piange la scomparsa di Egisto Pandolfini”. E’ il messaggio del club viola che ricorda il centrocampista con “oltre 150 partite e 40 goal in maglia viola negli anni ’50 dopo essere cresciuto nelle giovanili gigliate e una lunga carriera proseguita con la maglia della Roma (120 presenze e 30 goal) le casacche di Inter, Spal ed Empoli e vestendo la maglia azzurra in 21 occasioni con 9 ...

Lutto in casa Roma - è morto Pedro ‘Piedone’ Manfredini : realizzò 104 gol in giallorosso tra il ’59 e il ’65 : La società giallorossa ha comunicato la scomparsa dell’attaccante argentino, avvenuta nella giornata di oggi all’età di 83 anni La Roma piange la scomparsa all’età di 83 anni di Pedro ‘Piedone’ Manfredini, attaccante giallorosso dal 1959 al 1965. A dare l’annuncio la società capitolina su Twitter: “L’As Roma piange la scomparsa di Pedro Manfredini, uno dei più grandi attaccanti della storia ...

Grave Lutto in casa Reggina - si è spenta una figura storica del club amaranto : il ricordo a CalcioWeb : E’ un giorno triste per tutta la Reggina, una notizia che ha acceso i ricordi dei tanti tifosi amaranto. E’ morto infatti quello che è stato in passato un pilastro del club calabrese, stiamo parlando Franco Parisi che si è spento all’età di 78 anni. E’ stato uno dei grandi protagonisti della Reggina e dei successi del club amaranto, ha iniziato come talent-scount e ha avuto l’abilità di scoprire calciatori che ...

Volley – Lutto in casa Sylla : Miriam piange la scomparsa della madre : Miriam Sylla piange la scomparsa della madre Salimata: la mamma della schiacciatrice della Nazionale italiana femminile di Pallavolo morta dopo una lunga malattia Il 2018 di Miriam Sylla si chiude con un avvenimento di infinita tristezza. Dopo un anno strepitoso in campo, coronato dallo splendido argento ai Mondiali di Volley 2018, la giovane atleta palermitana, di origini ivoriane, piange la scomparsa della madre Salimata. Miriam Sylla ...

Lutto a Mercato Saraceno : è morto il vicesindaco Luciano Casali : Lutto a Mercato Saraceno. Si è spento il vicesindaco Luciano Casali. Il 18 dicembre aveva compiuto 59 anni. Nell'amministrazione comunale aveva le deleghe ai Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia ...

Lutto a Forlì - malore improvviso in strada mentre torna a casa : Marco muore a 27 anni : Marco Tentoni, che aveva compiuto poco più di un mese fa 27 anni, è morto stroncato da un malore improvviso mentre tornava a casa sabato notte. È riuscito a chiamare i soccorsi, ma quando l'ambulanza è arrivata era troppo tardi. Ulteriori analisi sulla salma aiuteranno a stabilire le cause del decesso: "Continua a leggere

Le notizie del giorno – Dubbi sul futuro dell’allenatore Gasperini - Lutto in casa Lazio : Le notizie del giorno – Si sta giocando la 16^ giornata del campionato di Serie A, lunedì sfida dal sapore D’Europa per l‘Atalanta contro la Lazio. Percorso altalenante per la squadra di Gasperini, ecco le indicazioni sul futuro al ‘Corriere dello Sport’ da parte del tecnico che non chiude la porta ad un possibile addio: “firmare a vita per l’Atalanta? Calcisticamente l’ho già fatto. Ho un accordo fino al 2021. Nel mondo calcistico, ...

MotoGp - tragedia in casa Ducati : un Lutto tremendo colpisce il team di Borgo Panigale : Si è spento all’età di 54 anni il team coordinator Sangalli, una perdita enorme per la Ducati che gli ha dedicato un pensiero sui social Una giornata tragica per la Ducati, colpita dalla scomparsa di Silvio Sangalli, team coordinator della casa di Borgo Panigale in MotoGp. Una notizia tremenda per l’intera squadra in rosso, visto che il proprio collega aveva solo 54 anni. Per ricordare la sua memoria, la Ducati ha deciso di ...