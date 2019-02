Inter | Nainggolan sempre più in crisi | le statistiche del Ninja sono impietose

Inter - Spalletti paga l'errore Nainggolan e il fantasma di Conte : Certamente ha influito il mercato con le tensioni che si è portato dietro a partire dal caso Perisic . il tecnico non ha nascosto che avrebbe gradito una gestione differente a livello comunicativo da ...

Calcio - Coppa Italia 2019 : Inter-Lazio 4-5 d.c.r - un errore di Nainggolan condanna i nerazzurri nella lotteria dal dischetto : Una partita a dir poco incredibile quella dell’ultimo quarto di finale di Coppa Italia 2019 di Calcio. A San Siro, nel confronto tra Inter e Lazio accade davvero di tutto. Nei tempi regolamentari il match si era concluso sullo 0-0, anche se le occasioni vi erano state da una parte e dell’altra. Nei supplementari sono arrivate le marcature di Ciro Immobile al 108′ e di Mauro Icardi al 121′, per un fallo di rigore su ...

Pagelle Inter-Lazio - voti Coppa Italia 2019 1-1 (3-4 d.c.r). Strakosha eroe - errori fatali di Martinez e Nainggolan : La Lazio è la quarta semifinalista della Coppa Italia. I biancocelesti vincono la sfida infinita contro l’Inter ai calci di rigore. Nei supplementari Immobile aveva trovato il gol dell’1-0, prima del pazzesco pareggio di Icardi all’ultimo secondo su rigore. Finisce con gli errori di Lautaro Martinez e Nainggolan e con Strakosha eroe. Le Pagelle della partita INTER Handanovic 7: strepitoso su Caicedo e Immobile nel finale del ...

Coppa Italia – Nainggolan tradisce l’Inter - il cucchiaio di Icardi non basta : la Lazio vince ai rigori e vola in semifinale : La Lazio manda ko l’Inter ai rigori dei quarti di finale di Coppa Italia: fatale un errore di Radja Nainggolan dal dischetto I quarti di finale di Coppa Italia si concludono regalando grandi emozioni, dopo quelle andate in scena ieri. A seguito del 7-1 della Fiorentina sulla Roma ed il clamoroso 3-0 dell’Atalanta sulla Juventus, la sfida ‘infinita’ tra Inter e Lazio finisce ai rigori a favore della squadra allenata ...

Inter - Nainggolan è sul mercato : La Gazzetta dello Sport parla di Radja Nainggolan e spiega come il belga, finora deludente in nerazzurro, potrebbe partire se non cambierà rotta. 'L'impatto del Ninja a Milano è stato finora deludente, un po' per i ...

Inter - novità Lautaro contro il Torino : ancora fuori Nainggolan? : Ci sarà qualche novità nell'undici di partenza dell' Inter nella trasferta sul campo del Torino. La Gazzetta dello Sport rivela che Spalletti sta pensando a 4-3-2-1 con Joao Mario e Lautaro Martinez alle spalle di Mauro Icardi . ancora fuori Radja Nainggolan , pronto ad essere gettato nella mischia a gara in corso.