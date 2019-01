Roma | scende da bus e assale 2 controllori | denunciato 42enne

romadailynews

(Di giovedì 31 gennaio 2019)– Ieri mattina agenti del Gpit (Gruppo Pronto Intervento Traffico) della Polizia Locale diCapitale hanno fermato un cittadino iraniano di 42 anni in corso Vittorio Emanuele, in prossimita’ di piazza Vidoni.L’uomo era appena sceso da un bus della linea 916 quando ha tentato di aggredire, per motivi da accertare, due operatrici Atac addette al controllo dei biglietti, che si trovavano in quel momento presso l’area di fermata del mezzo.L’intervento immediato da parte delle agenti ha evitato conseguenze piu’ gravi, portando al fermo della persona, che e’ stata denunciata per violenza ad incaricato di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale.L'articoloda bus eproviene daDailyNews.