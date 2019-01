L’orizzonte del desiderio

Australian Open 2019 - il sorteggio di Camila Giorgi e il tabellone dell’azzurra. Pliskova alL’orizzonte : Camila Giorgi vorrà essere grande protagonista agli Australian Open 2019, primo Slam della stagione di tennis che scatterà lunedì 14 gennaio sul cemento di Melbourne. L’azzurra cercherà di giocarsi tutte le sue carte in un torneo in cui potrebbe davvero fare molto bene, la marchigiana dovrà tenere alta la bandiera dell’Italia che al femminile sta facendo davvero molta fatica a emergere. La 27enne esordirà al primo turno contro Dalila ...

L’orizzonte lontano - su Loft il nuovo reportage esclusivo di Di Battista : “Nella giungla con Raul - l’ultimo ‘guerrigliero’ del Guatemala” : “E’ per riconoscenza che ho voluto portare Raul nella giungla, dove si è nascosto per anni”. Raul è un ex guerrigliero e la giungla è stata casa sua. Alessandro Di Battista, Sahra Lahouasnia e il piccolo Andrea tornano con la 6° puntata de ‘L’Orizzonte lontano’, in esclusiva per gli abbonati alla piattaforma televisiva Loft. Alessandro ci porta nei luoghi oscuri della guerriglia: “Raul voleva mostrarmi quanto fosse difficile vivere tra liane che ...

Volley - l’Italia e l’incubo della mancata qualificazione olimpica. Serbia e Francia alL’orizzonte e la lacuna (irrisolvibile?) della banda : Qualificarsi alle Olimpiadi non è mai stato così difficile per l’Italia, staccare il biglietto per Tokyo 2020 sarà una missione estremamente complicata per la nostra Nazionale di Volley maschile che sarà chiamata a una grande impresa nel torneo su scala mondiale in programma dal 9 all’11 agosto: sconfiggere la Serbia in una partita secca. Al momento sembra un compito arduo per gli azzurri che durante i recenti Mondiali sono stati ...

