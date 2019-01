Migranti | la Prestigiacomo contesta Salvini in Aula | Cancella i commenti

ilgiornale

: Mara Carfagna e Stefania Prestigiacomo: due donne di destra per i migranti - HuffPostItalia : Mara Carfagna e Stefania Prestigiacomo: due donne di destra per i migranti - Agenzia_Ansa : #Migranti: blitz dei politici Fratoianni, Prestigiacomo e Magi a bordo della nave #SeaWatch #ANSA - LaStampa : Di Maio: “Il governo italiano al lavoro per far sequestrare la Sea Watch” -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Scintille in, nel corso del question time, tra Stefaniae Matteo. Durante la risposta del ministro ad un'interrogazione del Partito democratico sullo sgombero del Cara di Castelnuovo di Porto, la deputata di Forza Italia, che nei giorni scorsi è salita a bordo della nave Sea watch per verificare le condizioni dei 47 immigrati recuperati al largo della Libia, ha energicamenteto il ministro dell'Interno, alzandosi in piedi e chiedendogli conto della campagna sessista che sul profilo ufficiale della Lega si sta svolgendo da giorni nei suoi confronti.Durante il question time a Montecitorio, laha chiesto adi far rimuovere i numerosisessisti ancora presenti nella bacheca del profilo. La parlamentare forzista, che non poteva intervenire nel corso del question time, è stata richiamata all'ordine dal presidente della Camera ...