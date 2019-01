Usa | 5 febbraio discorso su Stato Unione

Un posto al sole - anticipazioni dal 4 all'8 febbraio : Elena delUsa da Valerio : Un posto al sole, torna con nuove appassionanti vicende che terranno incollati al televisore i fedeli telespettatori. Le anticipazioni relative alle puntate in onda da lunedì 4 a venerdì 8 febbraio, rivelano che Elena informerà Valerio della gravidanza, ma la reazione dell'uomo alla notizia, la ferirà molto. Intanto, Gaetano Prisco accuserà un malore e grazie a ciò otterrà i domiciliari. Diego e Beatrice si riavvicineranno e proveranno a ...

Anticipazioni Upas - puntate dal 4 all'8 febbraio : Prisco accUsa un malore : Proseguono le avventure dei protagonisti di 'Un Posto Al Sole', capace di incuriosire il pubblico trattando tematiche differenti. Un esempio si ritrova nel personaggio di Franco, felice per il ritorno in palestra mettendo il passato alle spalle. L'uomo è stato costretto a chiudere la struttura in seguito alle minacce dello strozzino Gaetano Prisco, riuscito a ottenere il proprio scopo. Gli spoiler degli appuntamenti che vanno da lunedì 4 a ...

Borse di studio in Usa per docenti e ricercatori - domande entro il 1° febbraio : Indetto dalla Commissione per gli Scambi Culturali fra l'Italia e gli Stati Uniti il bando di concorso per l'assegnazione di n.8 Borse di studio 'Fulbright' per la ricerca negli Atenei statunitensi. Le domande di partecipazione potranno essere inviate online collegandosi al sito dedicato entro il 01/02/2019. Requisiti Potranno fare domanda per la partecipazione a una delle Borse Fulbright messe a concorso, docenti, professori associati e ...

Salvini negli Usa a fine febbraio : l'obiettivo è incontrare Trump : Non solo Putin ma anche Trump. E così il 27 e 28 febbraio Matteo Salvini sarà a Washington. l'obiettivo è incontrare The Donald e non solo per un selfie. Il sottosegretario leghista agli Esteri, ...

Shameless 9 sbarca su Mediaset da febbraio : la sinossi dei primi episodi in onda negli Usa nel 2019 : Tutto pronto per l'addio di Fiona in Shameless 9 e non solo negli Usa ma anche in Italia. Mediaset ha annunciato il ritorno della serie in onda dal prossimo febbraio su Premium Stories a partire da giorno 8. A quel punto la serie non sarà ancora terminata negli Usa e sarà ancora in piena corsa verso il gran finale con gli ultimi 4 episodi ancora inediti, Fiona sarà andata già via oppure no? Con questa domanda nel cuore, il pubblico di ...