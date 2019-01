Mercedes | la GLE è una storia di successo che parte dalla Classe M | primo Suv con la

Mercedes-AMG - Proseguono i collaudi della GLE Coupé : Si spostano in Scandinavia i collaudi della Mercedes-Benz GLE Coupé, variante dal tetto spiovente della GLE di nuova generazione appena presentata al pubblico. I prototipi sono già stati avvistati nei mesi scorsi, ma quella delle immagini dovrebbe essere la più sportiva variante AMG.La Coupé in versione AMG. La GLE Coupé di seconda generazione riprende la formula del modello uscente, con proporzioni molto catatteristiche: linea di cintura alta, ...

Mercedes-Benz - Proseguono i test della nuova GLE Coupé : Il 2019 per la Mercedes-Benz inizia allinsegna delle novità: in occasione del Ces di Las Vegas, la Casa della Stella ha infatti svelato al pubblico la seconda generazione della CLA Coupé, che nel corso dei prossimi mesi sarà affiancata da una serie di modelli inediti. Uno di questi è rappresentato dalla futura GLE Coupé, un progetto in fase evolutiva già concreta, come dimostrano le foto spie odierne che la immortalano durante una sessione ...

Mercedes-AMG GLE 53 - Nuovi collaudi per la Coupé ibrida : La Mercedes-Benz GLE è già stata presentata e abbiamo avuto la possibilità di provarla su strada in anteprima in attesa del debutto della variante Coupé. Il suo sviluppo procede da tempo e le foto spia odierne permettono di dare uno sguardo più da vicino a una delle versioni griffate AMG.Proporzioni familiari, dettagli sportivi. Le forme della GLE Coupé di seconda generazione sono facilmente intuibili sotto le pellicole: la coda rimane slanciata ...

Mercedes-Benz - ecco il nuovo GLE : il SUV premium si reinventa : Il design degli esterni esprime forza e carattere. Migliorata l'aerodinamica, novità assoluta è l'assetto attivo E-Active...

Nuova Mercedes GLE : il SUV della Stella inaugura in una nuova era [FOTO] : La nuova generazione della GLE conquista il record di aerodinamica nel segmento dei SUV e vanta l’assetto attivo E-ACTIVE BODY CONTROL con tensione a 48 volt Il design degli esterni del nuovo Mercedes GLE esprime forza e carattere, registrando un nuovo record di aerodinamica nel segmento dei SUV, con un valore di Cx pari a 0,29. Novità assoluta è l’assetto attivo E-ACTIVE BODY CONTROL con tensione a 48 volt. Grazie a nuovi ...