: E' giallo su truppe Usa in Colombia - TelevideoRai101 : E' giallo su truppe Usa in Colombia -

E'sul foglio che il consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump, John Bolton, teneva in mano mentre annunciava sanzioni sul petrolio venezuelano. Sulla pagina, tra l'altro di colore, c'era scritto a mano, in corsivo: 5.000in. Fonti del Pentagono smentiscono che vi sia un imminente simile dispiegamento di forze americane. Un portavoce della Casa Bianca, interpellato sulla scritta in bella vista sul blocco di Bolton, si è limitato a ribadire che sul Venezuela "tutte le opzioni sono sul tavolo".(Di martedì 29 gennaio 2019)