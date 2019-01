Tennis | Djokovic punta Federer ' Record dei 20 Slam Il tempo è dalla mia parte'

Tennis - Ranking ATP : Djokovic sempre più leader. Federer cala. Fognini quindicesimo : ROMA - Continua il dominio di Novak Djokovic . Con il settimo successo agli Australian Open , il serbo consolida la prima posizione nel Ranking ATP e stacca ulteriormene Rafa Nadal . La sua permanenza ...

Tennis - Djokovic lancia la sfida a Federer : “arriverò ai suoi 20 Slam” : Novak Djokovic ha dominato letteralmente gli Australian Open, distruggendo Nadal nella finalissima in quel di Melbourne “La strada per arrivare ai 20 Slam di Federer è lunga, ma il percorso è quello giusto. Fisicamente non mi sono mai sentito così bene. Mi sento giovane, fresco e in forma. Non penso all’età, non penso ai limiti, penso solo a condurre uno stile di vita che mi assicuri longevità e benessere“. Novak Djokovic ...

Tennis - Ranking ATP (28 gennaio) : Djokovic sempre numero uno - Federer scende in classifica. Cinque azzurri nella Top 100 : La vittoria agli Australian Open 2019 ha consolidato il primato nel Ranking ATP di Novak Djokovic. Il serbo ha conquistato il suo settimo titolo a Melbourne. Seconda posizione per Rafael Nadal, mentre sale al terzo posto Alexander Zverev, che ha preso la posizione di Roger Federer, sprofondato in sesta posizione dopo aver perso i punti della vittoria dello scorso anno. Ottime indicazioni per il Tennis italiano con Cinque azzurri nella Top 100. ...

Tennis - Djokovic vince l'Australian Open : Nadal battuto in finale : MELBOURNE - Novak Djokovic ha vinto per la settima volta in carriera l'Australian Open. Nella finale di Melbourne il serbo, numero uno del mondo, ha battuto in tre set lo spagnolo Rafael Nadal numero due Atp, in tre set: 6-3, 6-2, 6-3 il punteggio finale. Per Djokovic si tratta del 15esimo Slam della carriera, Nadal resta fermo a 17. La ...

Tennis - Djokovic vince Australian Open : 12.30 Il serbo Novak Djokovic, numero uno del mondo e del seeding,travolge in tre set (63 62 63) lo spagnolo Rafa Nadal (2) e si aggiudica gli Australian Open.Per il 32enne di Belgrado si tratta del settimo trionfo a Melbourne che gli permette di superare il record Australiano che deteneva con Roger Federer e Roy Emerson, il 15° in un torneo dello Slam. Partita senza storia,durata appena 2h6' Djokovic prende subito il comando delle ...

