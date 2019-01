Il video del singolo di Nada “È un momento difficile | tesoro”

ilfogliettone

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Esce ildi "È un, tesoro", secondoestratto e title track del nuovo album di inediti diuscito lo scorso 18 gennaio per Woodworm Label / distr. Artist First. Nelclipè un'inserviente che si aggira facendo piccoli lavori in un circo in pausa. Non c'è nessuno oltre a lei e qualche animale anch'esso sospeso in un limbo psicotemporale. È l'occasione per un volo della mente, una riflessione onirica su se stessi. "E' un, tesoro", unche può durare un'esistenza intera, ma la vita va avanti, basta una ramazza e uno scopo sebbene piccolo."L apertura ideale, il prologo. Lo considero il tema di questo mio nuovo lavoro - ha affermato l'artista, al secoloMalanima - è la canzone che con una triste ironia, nel suo avanzare con quel portamento di due soli accordi, trascina in una camminata elettrica che non si ferma mai ...