Di Battista contro Salvini | “Ultimatum al Venezuela? Una stronzata Ridicolo come Macron

Di Battista contro Salvini : “Ultimatum al Venezuela è stronzata. Ridicolo come un Macron qualsiasi”. Lui : “Parla a vanvera” : “Firmare l’ultimatum Ue al Venezuela è una stronzata megagalattica. E mi meraviglio di Salvini che fa il sovranista a parole ma poi avalla, come un Macron o un Saviano qualsiasi, una linea ridicola“. Così Alessandro Di Battista su Facebook ha attaccato il ministro dell’Interno. Immediata la risposta del capo del Viminale. “Di Battista ignora e parla a vanvera. Prima tornano diritti, benessere e libertà in Venezuela, ...

Corrida venezuelana. L'Europa si schiera - l'Italia sta a guardare. Scontro Di Battista-Salvini : In mezzo al guado del Venezuela. Con un premier silente, a fronte dei pronunciamenti ai massimi livelli dei partner europei. Con Matteo Salvini e Alessandro Di Battista che si trovano sui due fronti della barricata, dando plasticamente l'immagine della distanza di Lega e 5 Stelle. Il primo favorevole all'ultimatum a Nicolas Maduro, il secondo convinto che sia una "stronzata galattica". Di fatto silenziati il presidente del Consiglio Giuseppe ...

DIETRO LE QUINTE/ Lo scontro Italia-Francia apre le porte del Governo a Di Battista : Lo scontro diplomatico tra Italia e Francia agita Moavero, che potrebbe anche decidere di fare un passo inDIETRO, lasciando il posto a qualcun altro

Tav - Chiamparino contro il M5s : "Da Di Maio e Di Battista propaganda e disinformazione" : propaganda e disinformazione alternate in un vero e proprio gioco di squadra. In sintesi, è l'accusa di sergio Chiamparino, reduce dalla partecipazione alla riunione dell'osservatorio sulla Torino-...

Migranti - Di Maio e Di Battista contro la Francia : "L'Italia è sola" : Alessandro Di Battista: "La Francia ha sempre lasciato l'Italia da sola di fronte a queste responsabilità". Poche ore prima...

Fazio a Di Battista : "Se vuol essere contro di me - sappia che non è originale..." : "Se vuol essere contro di me, sappia che non sarebbe originale..." Un applauso accompagna la battuta con cui Fabio Fazio risponde al sarcasmo di Alessandro Di Battista, che ha ironizzato sul titolo di "studioso" con cui il conduttore lo ha appellato prima di entrare nel vivo degli argomenti politici ed economici che sono stati il cuore dell'intervista più attesa della prima puntata del 2019 di Che Tempo Che Fa, in onda domenica 20 ...

Reddito - scontro social tra Boschi e Di Battista : ‘Io radical chic? Resto contraria’. Lui : ‘Vallo a dire alle cene da 6mila euro’ : “L’atteggiamento radical chic rappresenta la loro morte politica”. Così Alessandro Di Battista nel pomeriggio di venerdì aveva commentato il tweet di Maria Elena Boschi in cui evocava il successo de Lo Stato sociale “Una vita in vacanza” per criticare il Reddito di cittadinanza. Un manifesto del referendum contro i poveri che le opposizioni, capitanate proprio da alcuni esponenti del Pd, voglio già lanciare per ...

Beatrice Lorenzin un fiume contro Di Maio e Di Battista : “Vanno in Erasmus con il paese in stagnazione!” : Beatrice Lorenzin su Di Maio e Di Battista che vanno in auto a Strasburgo… non le manda a dire L’ex ministra della Salute, leader di Civica popolare, attacca Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista mentre sono in viaggio in auto verso Strasburgo. Con il paese in stagnazione annunciato da Tria, Di Battista e specialmente Di Maio, invece di lavorare spreca una giornata in auto a parlare di nulla. Queste le parole di Beatrice Lorenzin ...