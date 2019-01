Alexandria Ocasio-Cortez ha ragione | gli algoritmi sono razzisti

Alexandria Ocasio Cortez l'anti-Trump? Il 'problemino' dei dem : ... il sito di Washington per fanatici del Palazzo e per professionisti mediatici della Politica Usa, quorum ego,, nomi come questi molto difficilmente li conosce, relegati come sono nella cronaca dei ...

Screditare Alexandria Ocasio-Cortez - in azione anche il Gop. Circola selfie in cui è nuda - ma è un fake : Una foto di piedi nudi, con lo smalto viola, poggiati sul bordo della vasca da bagno: per giorni la foto è Circolata su Internet, ghiotta occasione per i feticisti, e alla fine l'istantanea è approdata su un sito conservatore americano, Daily Caller, che l'ha rilanciata sotto la didascalia: "Ecco la foto che, per alcuni, è un selfie nudo di Alexandria Ocasio-Cortez".Lei, neoeletta al Congresso dei democratici americani e da ...

Usa - Alexandria Ocasio-Cortez sfida i super ricchi : tassa al 70-80% : Così scrive il premio Nobel Paul Krugman dalle pagine del New York Times, ricordando come la tassazione dei paperoni è stata ripresa da molti economisti in primis Peter Diamond, Nobel per l'Economia ...

Il populismo via Instagram di Alexandria Ocasio-Cortez : L'ultima, in ordine di tempo, è una foto che la ritrae dietro il bancone mentre shakera un cocktail. Alexandria Ocasio-Cortez, il simbolo della nuova era del partito democratico americano, l'ha ...

Alexandria Ocasio-Ortez - come si diventa politici nell’era dell’iper trasparenza : L’idea di strappare il sipario è di solito sinonimo di rivelare qualcosa di marcio che si nasconde dietro un’illusione. Nel Mago di Oz si scopre che l’uomo che dovrebbe risolvere tutti i problemi dei protagonisti, il burattinaio dai poteri quasi divini altro non è che un ciarlatano, un uomo di mezz’età che usa trucchi e imbrogli creativi, che di ma...

Alexandria Ocasio Cortez sostiene Nancy Pelosi come speaker alla Camera dei rappresentanti Usa : La giovane neo eletta deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez, considerata un astro nascente del partito, dichiara di sostenere la candidatura di Nancy Pelosi come speaker della Camera. "Fino a quando la leader Pelosi resta il candidato a speaker più progressista può contare sul mio sostegno", ha twittato la Cortez. Un fronda di circa 20 deputati democratici si oppone alla rielezione della Pelosi come presidente della Camera ...