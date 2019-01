Resident Evil 2 remake vs originale | il VIDEO confronto

Guida Resident Evil 2 Remake - dove trovare e come aprire tutti gli armadietti : Il grande giorno di Resident Evil 2 è finalmente arrivato! A tre anni dal primo annuncio, Capcom porta infatti su PlayStation 4, Xbox One e PC il rifacimento più atteso del 2019. Se non di sempre. Il Remake del classico survial horror del 1998 è quindi disponibile per l'acquisto da oggi, 25 gennaio, andando a scrivere la storia moderna dell'industria videoludica. D'altronde le recensioni parlano chiaro: il ritorno di Leon S. Kennedy e Claire ...

Resident Evil 2 : Come ottenere tutte le chiavi : Se avete seguito la nostra guida Resident Evil 2: Come ottenere la Magnum di Leon e la MQ11 SMG di Claire, vi sarete sicuramente imbattuti in numerose porte chiuse, alcune apribili con delle schede magnetiche, altre invece con determinate chiavi. In questo articolo vedremo Come ottenerle tutte! Resident Evil 2: Come ottenere tutte le chiavi Il gioco è ambientato nella stazione di polizia (ex museo), le porte da aprire sono ...

È in arrivo la serie tv tratta da Resident Evil : Originata come un adattamento piuttosto libero dei videogiochi Capcom (di cui in questi giorni è uscito un remake), la saga cinematografica di Resident Evil è iniziata nel 2002 e consiste a oggi di sei film, tutti che vedono come protagonista l’attrice Milla Jovovich nei panni dell’eroina Alice. Dopo l’ultimo film diffuso nelle sale nel 2016, pareva che ci fosse l’intenzione di tornare sul grande schermo con un reboot, ...

Resident Evil 2 : Come ottenere la Magnum di Leon e la MQ11 SMG di Claire : A partire da oggi Resident Evil 2 è ufficialmente disponibile nei negozi, per l’occasione vogliamo inaugurare sul portale una serie di guide che potrebbero tornarvi utili, iniziando da “Come ottenere la Magnum di Leon e la MQ11 SMG di Claire”. Resident Evil 2: Guida alle armi di Leon e Claire All’inizio dell’avventura, è possibile decidere se impersonare Leon oppure Claire. A seconda del protagonista ...

Netflix potrebbe essere al lavoro sulla serie TV di Resident Evil : Secondo quanto riferito da Deadline, Netflix starebbe sviluppando una serie di Resident Evil live-action.Il servizio di streaming non ha voluto commentare il report, che afferma come il progetto sia attualmente nelle prime fasi di sviluppo. Secondo Deadline, "il piano della serie è quello di espandere l'universo di Resident Evil e approfondire la mitologia esistente. La serie manterrà la premessa di base, che è servita anche come impostazione ...

Un video del Digital Foundry analizza il remake di Resident Evil 2 : è il miglior remake mai realizzato? : Oggi, 25 gennaio, è il giorno che moltissimi fan della saga di Resident Evil aspettavano, perché finalmente il remake di Resident Evil 2 sbarca su PC e console.Dopo avervi proposto la nostra recensione, è giunto il momento di capire come si comporta il gioco dal punto di vista tecnico e, a tal proposito, giunge puntuale l'analisi di Digital Foundry.Stando alla redazione britannica, che ha messo uno di fronte all'altro l'episodio originale e la ...

Resident Evil diventa una serie tv? Netflix starebbe lavorando al progetto : Una serie tv di Resident Evil potrebbe presto arrivare in tutto il mondo grazie alla piattaforma di streaming Netflix.In un mondo seriale sempre più legato ai franchise, ai nomi conosciuti, alle saghe capaci di durare nel tempo, Resident Evil sembra l'aggiunta ideale per continuare a espandere il parco seriale della piattaforma e soprattutto mantenere alta l'attenzione degli abbonati, dei consumatori sparsi nei diversi paesi in cui è ...

Bruce Straley - co-director di Uncharted 4 - non ha dubbi : Resident Evil 4 ha il miglior combattimento iniziale di sempre : L'attesa per il remake di Resident Evil 2 è ormai finita, e la febbre da zombie sembra aver già contagiato tutti. Videogamer ci racconta che, per l'occasione, il co-director di Uncharted 4: Fine di un ladro Bruce Straley ha deciso di riprendere in mano una delle precedenti iterazioni della serie, Resident Evil 4, pubblicato nel 2005 dapprima in esclusiva per Nintendo GameCube.Le sue retro-impressioni sono state a dir poco entusiaste: "Merda! ...

Il nuovo trailer live action di Resident Evil 2 è un tributo a George Romero : Resident Evil 2 di Capcom è in uscita domani 25 gennaio e, come avrete avuto modo di vedere, non si tratta di un semplice remake o di un remaster del classico PS One del 1998. Il gioco, infatti, ha totalmente rivisto molti degli elementi fondamentali del gioco, dalla grafica al level design fino al combattimento e alla scrittura. Tuttavia, Capcom è ben consapevole delle radici del gioco, perciò ha pubblicato un nuovo trailer live-action che ...

Resident Evil 2 : Guida ai livelli di difficoltà : La prima cosa che viene chiesta al giocatore all’inizio di una nuova partita, solitamente è la scelta del livello di difficoltà. In Resident Evil 2 abbiamo inizialmente a disposizione 3 livelli: Assistita, Standard e Hardcore. Quali sono le differenze? presto detto! I livelli di difficoltà in Resident Evil 2 Difficoltà Facile (Assistita) Possibilità di mirare i nemici in modo assistito La salute si ...

Bruce Straley - co-director di Uncharted 4 - non ha dubbi : Resident Evil 4 ha la miglior sequenza di combattimento all'aperto di sempre : L'attesa per il remake di Resident Evil 2 è ormai finita, e la febbre da zombie sembra aver già contagiato tutti. Videogamer ci racconta che, per l'occasione, il co-director di Uncharted 4: Fine di un ladro Bruce Straley ha deciso di riprendere in mano una delle precedenti iterazioni della serie, Resident Evil 4, pubblicato nel 2005 dapprima in esclusiva per Nintendo GameCube.Le sue retro-impressioni sono state a dir poco entusiaste: "Merda! ...

Il remake di Resident Evil 2 regala un nuovo trailer prima dell’uscita : I non morti di Resident Evil 2 sono pronti a tornare dopo 20 anni. Era il gennaio del 1998 quando gli zombie della saga Capcom morsero la prima PlayStation. Ora risorgono ancora una volta per la gioia di tutti gli utenti PlayStation 4, Xbox One e PC. Il colosso di Osaka ha infatti messo in cantiere un remake del classico survival horror, già passato sotto la lente d'ingrandimento della stampa. Le prime recensioni di Resident Evil 2 remake ...

Alle 12 : 15 giochiamo in diretta all'attesissimo Resident Evil 2 Remake : Siamo solo a fine gennaio ma potremmo trovarci tra le mani uno dei migliori giochi di questo 2019 e nel caso in cui non ci crediate non perdetevi la nostra recensione dedicata. Di cosa stiamo parlando? Naturalmente dell'attesissimo Resident Evil 2 Remake.Il ritorno dell'iconico secondo capitolo del franchise Capcom sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One solo a partire dalla giornata di domani ma nel caso in cui siate curiosi di scoprirne i ...

Pubblicato il trailer di lancio di Resident Evil 2 : Solamente due giorni ci separano dall'uscita dell'attesissimo remake di Resident Evil 2, un gioco che, stando ai vari voti comparsi in rete, ha convinto la critica specializzata (avete già letto la nostra recensione?).Il titolo ci trasporterà nell'incubo del gioco originale del 1998 facendoci vestire nuovamente i panni di Leon e Claire, ma si presenterà in una veste del tutto rinnovata.Ora, in vista dell'uscita del titolo, Capcom ha Pubblicato ...