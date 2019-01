Omicidio Meredith | Raffaele Sollecito | “Io e Amanda Knox trattati come mafiosi”

Omicidio Meredith - Sollecito : "Trattati da mafiosi" : di Sara Di Sciullo "Nel mio caso non ci fu violenza in termini fisici, ma ho sempre sottolineato la violenza psicologica insensata: siamo stati più di dieci ore di notte in Questura, tenuti come dei ...

Omicidio Meredith - le tappe del processo : Inizia così la lunga e tragica storia del delitto di Perugia, caso di cronaca nera che ha sconvolto la cittadina umbra e l'Italia intera e che ancora rimane irrisolto . Questa la cronologia degli ...

Omicidio Meredith - “violati i diritti di Amanda Knox” : Corte di Strasburgo condanna l’Italia : La Corte di Strasburgo riconosce che l’Italia ha violato il diritto alla difesa di Amanda Knox, processata e assolta per l’Omicidio a Perugia di Meredith Kercher, durante l’interrogatorio del 6 novembre 2007. Italia condannata a versare 10.400 euro ad Amanda Knox a titolo di risarcimento di danni morali, più 8000 euro per le spese legali.Continua a leggere

Omicidio Meredith - nessun museo del crimine nella villetta dove fu uccisa : “È ancora in vendita - abbiamo anche ribassato il prezzo” : La villetta dove venne uccisa Meredith Kercher non è mai stata acquistata da nessuno. Quindi nessun bed and breakfast e soprattutto nessun museo del crimine al posto di un semplice uso da abitazione privata. Arriva dal Corriere dell’Umbria la smentita di un articolo apparso su Il Messaggero e che ha fatto il giro sui social nelle ultime 24 ore. Paolo Santoprete, titolare dell’agenzia Mediaimmobiliare di Perugia, ha infatti spiegato come non ci ...

Omicidio Meredith - la villetta in cui fu uccisa potrebbe diventare un bed and breakfast con museo del crimine : La villetta in cui è stata uccisa Meredith Kercher è stata venduta e potrebbe diventare addirittura un museo del crimine. Lo afferma Il Messaggero riportando alcune indicazioni che riguarderebbero l’acquirente, un bancario pescarese cinquantenne, che alcuni giorni fa avrebbe avanzato una proposta di acquisto da 295mila euro, accettata dalla controparte. Sempre secondo il quotidiano romano la villetta di via della Pergola, dove il 1 novembre 2007 ...