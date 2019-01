Calciomercato Milan: un trasferimento rischia di saltare? I dettagli

lanotiziasportiva

: #Calciomercato | #Milan, nuovi contatti per #Carrasco: le ultime - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, nuovi contatti per #Carrasco: le ultime - FabrizioRomano : L’Inter ha preso Cedric, tutto confermato: 500mila euro per il prestito oneroso, diritto di riscatto fissato a 11 m… - DiMarzio : ?Tutto fatto per #TiagoDjalo ??Bloccata per ora la cessione di Antonio #Donnarumma: i motivi ??Le ultime sul calciome… -

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Aldiildi Antonio Donnarumma all’Olympiacos a causa dell’infortunio di Pepe Reina/ SERIE A – Il matrimonio tra Antonio Donnarumma e l’Olympiacos non sa ancora da fare (per ora). Nonostante le parti avevano trovato l’accordo e lo stesso calciatore aveva già dato parola ai greci da tempo, ilha bloccato la cessione del suo terzo portiere. La motivazione di questa scelta improvvisa è tutta legata all’infortunio di Pepe Reina. Lo spagnolo infatti, ha subito un problema fisico chedi non essere di poco conto. E’ già certa la sua assenza nella doppia sfida contro il Napoli, in programma domani sera e martedì per i quarti di finale di Coppa Italia. Al momento la trattativa tra il fratello di Gianluigi Donnarumma e la formazione greca è congelata, ma potrebbe andare in porto lo stesso, ...