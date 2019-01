Pubblicato un video che mostra i contenuti in arrivo con l' anno 3 di For Honor

Perché il video Pubblicato dal ministro Bonafede su Battisti viola la legge - la dignità e i valori umani : Susanna Marietti, coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone interviene su Fanpage.it: "È gravissimo che un ministro dica che Cesare Battisti debba 'marcire in galera', quando secondo il nostro ordinamento le pene devono avere lo scopo di far reintegrare il detenuto in società. Siamo al declino della società giuridica di un Paese".Continua a leggere

Mediaset - Vimeo dovrà risarcire l’azienda con 8 - 5 milioni di euro : “Ha Pubblicato video coperti da diritto d’autore” : Otto milioni e mezzo di euro per aver violato il copyright. È la cifra con la quale la piattaforma video Vimeo, sito dell’azienda statunitense IAC (Internet Active Corp) dovrà risarcire Rti, società del gruppo Mediaset, per aver pubblicato e mai rimosso contenuti tratti da programmi tv e coperti da diritto d’autore. A deciderlo il tribunale di Roma con una sentenza emessa il 10 gennaio, in cui “l’autorità giudiziaria sancisce ...

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 2 : Pubblicato l'adrenalinico Championship Trailer : Per festeggiare la partenza del Monster Energy AMA Supercross Championship, Milestone ha pubblicato l'adrenalinico Championship Trailer.Oltre al nuovo video di gameplay, Milestone annuncia anche l'apertura dei pre-order digitali e i bonus in game; tutti i giocatori che effettueranno il pre-order del gioco riceveranno l'Outfit Starting pack, che include due completi ufficiali Thor con tuta, casco, occhiali e stivali.Disponibile l'8 febbraio 2019 ...

Ariana Grande ha Pubblicato un video con tutte le papere e le scene tagliate di "Thank U - Next" : Super divertenti

Xiaomi ha Pubblicato un video per riepilogare il suo 2018 : Xiaomi che ha scelto proprio l'ultimo giorno dell'anno per condividere un breve video in cui vengono riassunti i momenti salienti del suo 2018. L'articolo Xiaomi ha pubblicato un video per riepilogare il suo 2018 proviene da TuttoAndroid.

Pubblicato nuovo video del test del sistema missilistico russo Avangard - : Il canale televisivo Svezda ha Pubblicato nuovi filmati dei test del complesso ipersonico russo Avangard. Oltre al lancio del razzo, nel video Pubblicato mercoledì dal Ministero della Difesa ci sono ...

Pubblicato un video gameplay di Dragon Quest 11 S per Switch : Dragon Quest 11 è stato il primo titolo in assoluto annunciato per una Nintendo Switch ancora in fase progettuale (o chiamata anche all'epoca Nintendo NX), tuttavia fino ad oggi non si sapeva nulla circa il titolo.Come riporta Gamingbolt, Square Enix ha Pubblicato durante il Jump Festa un video gameplay per dedicato alla versione Switch di Dragon Quest 11, Dragon Quest 11 S. Durante la presentazione, la compagnia ha ribadito di come il gioco sia ...

Pubblicato il video dell'atterraggio di un caccia Su-30M2 in un aeroporto a Sebastopoli - : apparso un video del primo atterraggio di due caccia Su-30M2 sul campo d'aviazione "Belbek" a Sebastopoli dopo la ricostruzione della pista. Il video è dell'agenzia video Ruptly. To view this video ...

Red Dead Redemption 2 : Pubblicato un video convincente - ma potenzialmente falso - della versione PC : Red Dead Redemption 2 è un titolo che molti giocatori PC non vedono l'ora di giocare. Mentre Rockstar non ha ancora annunciato nulla di ufficiale in merito, ormai siamo quasi sicuri che si tratti di "quando" il gioco arriverà e non di "se". Ora, come segnala DSOGaming, un video è emerso online da questa presunta versione PC.Questo è molto probabilmente un video falso. Tuttavia, l'uomo / donna dietro il filmato ha fatto un lavoro eccellente. Se ...

Morti in discoteca - il video che Benedetta Vitali ha Pubblicato prima della tragedia : Benedetta Vitali, la 15enne fanese morta venerdì scorso a Corinaldo, nei tragici fatti avvenuti all'interno del locale 'Lanterna Azzurra', poco prima di morire, sul suo profilo Instagram, ha postato ...

Corinaldo - Pubblicato filmato del momento del crollo della balaustra (VIDEO) : Quanto successo a Corinaldo, provincia di Ancona, rimarrà una delle pagine di cronaca più brutte della nostra storia. Alla 'Lanterna Azzurra' del piccolo comune il 7 dicembre scorso era prevista l'esibizione di Sfera Ebbasta, noto cantante "trap", molto amato tra i giovanissimi. Prima del concerto, però, uno dei minorenni presenti tra la folla avrebbe spruzzato uno spray urticante che avrebbe poi provocato un fuggi fuggi generale. Nella calca ...

Emis Killa ha Pubblicato il video di "Claro" - nuovo singolo con Vegas Jones e Gemitaiz : Guardalo qui!

Antonio Di Maio ha Pubblicato un video per discolpare suo figlio Luigi dallo scandalo dei lavoratori in nero e delle costruzioni abusive sui terreni di famiglia : Antonio Di Maio, padre del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, ha pubblicato un video su Facebook per discolpare suo figlio, sospettato di essere coinvolto in una serie di irregolarità relative alla sua impresa di costruzioni. Nel video – la