Il Segreto | spoiler al 1 febbraio | Fernando scopre il piano di Julieta | i due si alleano

Spoiler Il Segreto : problemi per Severo - Irene rifiuta l'offerta di lavoro di Anacleto : Nuovo spazio incentrato sulla soap opera spagnola “Il Segreto” ambientata a Puente Viejo, e sempre ricca di intrighi. Tra qualche settimana purtroppo, Severo Santacruz (Chico Garcia) farà i conti con dei grossi problemi. Il padre del piccolo Carmelito oltre a perdere tutti i suoi averi, non migliorerà la sua situazione finanziaria nemmeno dopo aver trovato una nuova occupazione lavorativa. La giornalista Irene Campuzano invece riceverà una ...

Spoiler Il Segreto : Gonzalo accusa Fernando di essere il rapitore di Emilia e Alfonso : Continua ad arricchirsi di colpi di scena inaspettati la telenovela “Il Segreto”. Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 nei prossimi mesi, a causa della differenza di trasmissione italiana e spagnola, si tornerà a parlare di due storici personaggi che si sono dati alla fuga per non finire in prigione nuovamente. Si tratta di Emilia Ulloa e Alfonso Castaneda, che dopo essersi sbarazzati del generale Perez De Ayala si sono trasferiti in ...

Una Vita spoiler : Arturo svela il Segreto di donna Susana e Simon - scandalo ad Acacias : Le anticipazioni sui prossimi episodi della soap iberica Una Vita ci svelano che un nuovo scandalo sta per investire gli abitanti di Acacias 38 e che riguarderà donna Susana e Simon Gayarre. Il colonnello Valverde, infatti, con uno stratagemma svelerà a tutti che in realtà Simon è il figlio segreto della sarta, che come vedremo sarà costretta a rifugiarsi in sartoria per sfuggire ai pettegolezzi dei vicini. Ricordiamo, inoltre, che ...

Spoiler Il Segreto fino all’1 febbraio : Isaac spezza il cuore ad Elsa - Adela in pericolo : Le trame dello sceneggiato iberico intitolato “Il Segreto” scritto da Aurora Guerra non smettono di coinvolgere il pubblico. Negli episodi settimanali non mancheranno i colpi di scena a Puente Viejo. Il nuovo protagonista Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) che ha già conquistato i telespettatori italiani, spezzerà il cuore ad Elsa Laguna (Alejandra Meco), perché le rivelerà di essere il padre della creatura che porta in grembo l’ex domestica ...

Spoiler Il Segreto : Dolores torna e scopre che Tiburcio è partito alla sua ricerca : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la telenovella scritta da Aurora Guerra che da ormai molti anni emoziona i telespettatori italiani. Le anticipazioni delle puntate forse in onda a marzo si soffermano su Dolores, interpretata da Maribel Ripoll. La donna, infatti, troverà ad attenderla una brutta sorpresa una volta tornata a Puente Viejo. Il Segreto: Tiburcio in crisi dopo la partenza della moglie Il ritorno di Dolores la farà da ...

Il Segreto spoiler spagnoli - puntate 1998 - 2000 : Isaac non si fida di Alvaro : Le anticipazioni della soap Il Segreto, relative ai capitoli 1998 - 2000 che saranno trasmesse in Spagna il 21, 22 e 23 gennaio e che i telespettatori italiani potranno vedere solo tra qualche tempo a causa della differente programmazione temporale tra i due paesi, rivelano che Alvaro ha recentemente subito un'aggressione ed Elsa lo ritrova ferito e privo di sensi. Al suo risveglio, l'uomo chiede alla Laguna di accompagnarlo all'ospedale da ...

Il Segreto - Spoiler fino al venticinque gennaio : Elsa scopre della gravidanza : Le anticipazioni degli episodi della famosa Tv Soap "Il Segreto" che andrà in onda dal venti al venticinque gennaio su Canale 5 a partire dalle 16.10, svelano molte novità e colpi di scena. Spicca per importanza il triangolo amoroso tra Elsa, Isaac e Antolina. La giovane bionda sorprenderà tutti con la sua inaspettata gravidanza. Inoltre si prevede grande agitazione alla Casona, all'interno del quale Prudencio mostrerà una particolare gelosia ...

Spoiler Il Segreto : Julieta fa l'amore con Fernando per trovare l'assassino di Saul : Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, che ha appena raggiunto le 2000 puntate in Spagna. Le anticipazioni di inizio febbraio svelano che Elsa scoprirà che Isaac ha messo incinta Antolina, mentre Julieta deciderà di sacrificarsi per amore di Saul. Il Segreto: Fernando scopre che Maria è viva Grandi colpi di scena accadranno nelle puntate de Il Segreto in onda a febbraio. Gli Spoiler annunciano ...

Spoiler spagnoli Il Segreto : la Uriarte e Saul convolano finalmente a nozze : finalmente i fedeli telespettatori de "Il Segreto" prossimamente potranno tirare un sospiro di sollievo, perché due dei personaggi più amati della soap opera spagnola riusciranno a coronare il loro sogno d'amore. Si tratta di Saul Ortega (Ruben Bernal) e Julieta Uriarte (Claudia Galan) che, dopo aver superato diversi momenti difficili causati soprattutto da Prudencio e da Francisca Montenegro, si sposeranno. Dunque il pupillo della dark lady e ...

Spoiler Il Segreto del 18 gennaio : Mauricio sospettoso del comportamento di Julieta : Il Segreto è una soap opera spagnola, prodotta da Boomerang TV e creata da Aurora Guerra. Nelle anticipazioni del nuovo episodio de Il Segreto in onda oggi, 18 gennaio, su Canale 5, alle ore 15:30, predomina la vicinanza tra Julieta Uriarte e Fernando Mesía, insieme ad altre interessanti novità. Sembrerebbe infatti che l'Uriarte abbia abbandonato l'idea che il Mesia sia il colpevole della morte di Saul. Il fascino, ma anche il carisma, di ...

Spoiler Il Segreto : Elsa rivela ad Isaac che Antolina è incinta : Grandi novità attendono i telespettatori della soap Il Segreto anche negli episodi che andranno in onda la settimana che va da domenica 20 gennaio a venerdì 25 gennaio 2019 ed in cui assisteremo a veri e propri colpi di scena riguardanti gli abitanti di Puente Viejo. Stando alle anticipazioni, scopriremo che Antolina è incinta e sarà proprio Elsa ad informare Isaac della gravidanza della giovane 'ancella', ignara che il padre del bambino sia ...

Spoiler iberici - Il Segreto : Julieta diventa la moglie di Saul - arriva Roberto Sanchez : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, lo sceneggiato diretto da Aurora Guerra, campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate, in onda a fine gennaio in Spagna, svelano che Julieta Uriarte coronerà finalmente il suo sogno d'amore con Saul dopo aver superato vari ostacoli, mentre a Puente Viejo arriverà Roberto Sanchez, il presunto nuovo interesse amoroso di Maria. Il Segreto: lieto fine per Julieta e Saul Clamorose ...

Il Segreto - spoiler spagnoli fino al 18 gennaio : Prudencio rischia la morte : Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni della soap Il Segreto, trasmessa in Italia quotidianamente su canale 5 alle 16,15 circa e su Rete 4 il martedì sera alle 21,25. Nelle puntate che andranno invece in onda in Spagna, nel corso della settimana che va dal 14 al 18 gennaio, i telespettatori iberici assisteranno a numerosi colpi di scena riguardanti i due fratelli Ortega. Prudencio si ammalerà in modo molto grave, tanto da rischiare la vita. ...

Spoiler spagnoli - Il Segreto : Gonzalo lascia Maria e Puente Viejo per sempre : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in programma da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate appena trasmesse in Spagna si soffermano su Gonzalo Castro, interpretato dall'amatissimo attore Jordi Coll. Il figlio di Pepa, infatti, tornerà a Puente Viejo per salutare per l'ultima volta Maria ed i suoi figli. Il Segreto, anticipazioni: Maria vicina a Fernando Clamoroso colpo ...