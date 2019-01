ilnapolista

: RT @napolista: CR7 nella bufera, selfie dall’aereo nel giorno della scomparsa di Sala Lineker su Twitter gli fa notare che forse non era il… - _ri_trovata : RT @napolista: CR7 nella bufera, selfie dall’aereo nel giorno della scomparsa di Sala Lineker su Twitter gli fa notare che forse non era il… - SSCNapoliNews : CR7 nella bufera, selfie dall’aereo nel giorno della scomparsa di Sala - luigigorgolione : RT @napolista: CR7 nella bufera, selfie dall’aereo nel giorno della scomparsa di Sala Lineker su Twitter gli fa notare che forse non era il… -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Tempesta social Tempesta social su Cristiano Ronaldo. Il portoghese ieri ha fatto un viaggio lampo a Madrid per patteggiare con il fisco spagnolo la multa da quasi 19 milioni a cui è stato condannato per evasione fiscale. CR7 e la sua compagna Giorgina hanno dato vita a una vera e propria passerella di moda dinanzi il tribunale. E la giornata è continuata anche in aereo con Ronaldo che si è fatto unpostandolo poi sui social. Ma al mondo social non è piaciuto e tutti gli hanno contestato che, neldiche viaggiava in aereo sul canaleManica, non è stata la scelta più elegante. Gary Lineker, ex centravanti molto attivo sui social, su Twitter ha commentato così il post di CR7: “Non ilgiusto per questo tweet. Non lo è davvero”.L'articolo CR7dall’aereo neldi...