Chievo-Fiorentina streaming live | ecco dove e come vedere il match

Biglietti Chievo-Fiorentina : come acquistare i tickets per il match del 27 gennaio : Ventunesima giornata per la Serie A di calcio. L’anticipo del mezzogiorno domenicale vedrà sfidarsi Chievo e Fiorentina allo Stadio Bentegodi. I padroni di casa cercano punti fondamentali in chiave salvezza, essendo all’ultimo posto. Questa è davvero una delle ultime possibilità per la squadra di Mimmo Di Carlo, reduce dalla sconfitta per 3-0 sul campo della Juventus. In casa il Chievo è già stato capace di fermare Lazio ed Inter e ...

Cagliari-Genoa 1-0 - Fiorentina-Parma 0-1 - Sampdoria-Chievo 2-0 La Diretta : Cagliari-Genoa: SEGUI LA Diretta Fiorentina-Parma: SEGUI LA Diretta Sampdoria-Chievo: SEGUI LA Diretta Ultimo aggiornamento: 16:18

Chievo-Inter 1-1 : Perisic torna al gol ma Pellissier pareggia Milan-Fiorentina 0-1 : Partita sotto tono. Il croato colpisce al 39’, Joao Mario sfiora il raddoppio. Poi Handanovic sventa una prodezza dell’aostano, che graffia allo scadere

Milan-Fiorentina 0-1 : gol di Chiesa - rossoneri in crisi. Chievo -Inter finisce 1-1 : Terza gara in campionato senza vittorie per i rossoneri, in crisi emotiva e in difficoltà a centrocampo. Decide il figlio d’arte.

Calcio femminile - Serie A 2019 : la Juventus affronta il Verona - Milan e Fiorentina in trasferta contro il Chievo e la Roma. Programma e orari dell’undicesima giornata : Siamo al giro di boa del campionato di Calcio femminile di Serie A. Domani va in scena l’ultima giornata del girone d’andata, poi si tornerà in campo il 5 gennaio per iniziare il ritorno e lanciare la lunga volata che porterà le calciatrici a giocarsi il titolo fino all’ultimo turno del 20 aprile. La Juventus di Rita Guarino, che ha ritrovato la vetta della graduatoria, conclude la prima parte di questa stagione tra le mura ...

