Caffè a rischio estinzione | il 60% delle piante selvatiche sta scomparendo

A rischio 75 specie di Caffè e milioni di posti di lavoro a causa del cambiamento climatico : Disboscamento, cambiamento climatico e malattie minacciano le 75 specie selvagge di caffè che crescono nelle foreste tropicali in Africa e Sud America. Lo studio condotto dai ricercatori dei Giardini Botanici Reali Kew, in Gran Bretagna, e pubblicato sulla rivista Science Advances, fa emergere che tra le specie di caffè analizzate 13 sono considerate a rischio estinzione, 40 sono ritenute in pericolo e 22 vulnerabili. Nonostante la produzione ...

Gravidanza - bere tè e Caffè può mettere a rischio il nascituro : Tè e caffè, per la maggioranza degli italiani, rappresentano una vera e propria dipendenza. Che sia in ufficio, a scuola o, semplicemente, a zonzo, ogni scusa è buona per spendere un euro dal barista in cambio del divino nettare che risveglia i sensi. Come ogni alimento degno di nota, anche caffè e tè hanno pro e contro: infatti, consumarli non è pericoloso, a patto che non si esageri. Il consumo abituale di queste bevande è positivo per la ...

Caffeina e teina in gravidanza rappresentano un rischio per il feto : Che un’assunzione incontrollata di Caffeina durante la gravidanza possa avere effetti negativi sul feto è ormai risaputo. Tuttavia nella maggior parte degli studi finora condotti non è stata presa in esame un’altra sostanza eccitante presente nel tè e analoga alla Caffeina: la teina. Ad accorgersi di questo vuoto è stato un gruppo di ricercatori guidato da L. Chen, dello University College di Dublino, che ha condotto uno studio pubblicato su The ...