Netflix serie tv | migliori in programma nel 2018-2019 Quali vedere

You : rumors sul seguito e possibilità di una terza stagione della serie Netflix : You è una serie di genere drammatico andata in onda originariamente nel 2018 sul canale lifetime: il telefilm e tutti i suoi diritti sono stati successivamente ceduti a Netflix che ha reso disponibile lo streaming degli episodi dal 26 dicembre 2018. Nello stesso periodo sono iniziate le riprese per la seconda stagione. Il 16 gennaio, l’account twitter della piattaforma ha rilasciato una stima sui numeri di ascolto, prevedendo che la serie verrà ...

Chi è Carmen Sandiego e perché il reboot su Netflix non regge il confronto con la serie anni ’90 nonostante l’effetto nostalgia : Chi è Carmen Sandiego e perché tutti la stanno cercando? La generazione anni Ottanta (ma anche prima) avrà senz'altro familiarità con questo nome, poiché molti avevano la serie di videogiochi educativi con protagonisti la fantomatica donna ispanica vestita di rosso. Per il pubblico giovanile, Carmen Sandiego è un prodotto del tutto nuovo. Per attrarre nuovo pubblico, Netflix ha pensato bene di riportare in auge la criminale, già star di una ...

Nightflyers - a febbraio la nuova serie di Netflix tratta da un racconto di G.R.R. Martin : Netflix, in collaborazione con il canale satellitare Syfy, ha prodotto una serie tratta da un racconto di fantascienza del 1980, scritto da George R.R.Martin, il famosissimo autore della saga di romanzi 'Cronache del ghiaccio e del fuoco', da cui è stata tratta la serie di successo di HBO, 'Game of thrones'. Netflix ha rilasciato un trailer in cui, oltre a farci dare uno sguardo alla serie, comunica anche la data ufficiale del debutto italiano: ...

Il metodo Kominsky 2 ci sarà - la serie con Michael Douglas premiata ai Golden Globes rinnovata da Netflix : Il metodo Kominsky 2 ci sarà: Netflix ha annunciato il rinnovo della serie con protagonisti Michael Douglas e Alan Arking per un nuovo ciclo di episodi. La notizia arriva due settimane dopo la vittoria ai Golden Globes, dove la comedy ideata da Chuck Lorre (creatore di The Big Bang Theory, di recente premiato ai Critics' Choice Awards) si è portata a casa due statuette - miglior commedia e miglior attore protagonista. Secondo le prime ...

Carmen Sandiego : dal 18 Gennaio la nuova serie animata su Netflix : Netflix annuncia la nuova serie animata Carmen Sandiego, una produzione originale Netflix in 20 episodi disponibile dal 18 Gennaio in tutti i paesi in cui il servizio è attivo, Netflix ha inoltre recentemente annunciato l’acquisizione dei diritti del film live action Carmen Sandiego in arrivo prossimamente sulla piattaforma. Il film sarà interpretato da Gina Rodriguez, nel duplice ruolo di attrice protagonista e produttrice con la sua società I ...

Spazio : la “Space Force” di Trump diventa protagonista di una serie su Netflix : La “Space Force“, la forza armata spaziale annunciata da Trump lo scorso agosto, diventa protagonista di una serie su Netflix: si tratterà di una serie comica, incentrata sulla “6ª divisione delle forze armate degli Stati Uniti“, il cui scopo è, tra le altre cose, “difendere i satelliti dagli attacchi“. L'articolo Spazio: la “Space Force” di Trump diventa protagonista di una serie su Netflix sembra ...

'Sex education' - la nuova serie per adolescenti di Netflix : Ecco il quadro: in un mondo dove tutti fanno sesso , o vogliono fare sesso, , c'è bisogno di una guida, di un aiuto, di un'educazione. E chi può occuparsene meglio del figlio di una brillante ...

Suburra - La serie : annunciata la seconda stagione - il 22 febbraio in onda su Netflix : Un teaser trailer dedicato ha da poco annunciato l'arrivo della seconda stagione di Suburra, che andrà in onda sulla nota piattaforma streaming Netflix, il 22 febbraio 2019. Il trailer mostra tutti i maggiori attori che saranno presenti nelle puntate della nuova e tanto attesa stagione, svelando anche nuovi personaggi. Nella seconda stagione torneranno infatti i protagonisti indiscussi: Aureliano, interpretato da Alessandro Borghi, Spadino, da ...

Nightflyers - la serie sci-fi tratta da un racconto di George R.R. Martin arriva su Netflix : Nuova serie di fantascienza per Netflix: l’1 febbraio 2019 il colosso statunitense rende infatti disponibile la prima stagione di Nightflyers in tutti i paesi in cui il servizio sia attivo (lo comunica il servizio di straming stesso). La produzione è un adattamento di un racconto di George R. R. Martin, noto in tutto il mondo per essere l’autore del ciclo di romanzi fantasy da cui è stata tratta la serie Game of Thrones (che ...

Foto e trailer di Nightflyers su Netflix - dal 1° febbraio la serie nata dall’autore de Il Trono di Spade (video) : Arriva Nightflyers su Netflix, la nuova serie originale basata su un racconto di George R. R. Martin, che sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 1° febbraio 2019 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, tranne che negli Stati Uniti. Secondo la descrizione ufficiale, la serie è composta da dieci episodi che seguono: Le vicende di otto scienziati anticonformisti e un potente telepatico, che si imbarcano in una spedizione ...

Cynthia Nixon e Sharon Stone in Ratched : Ryan Murphy annuncia un cast stellare e l’inizio della produzione della serie Netflix : Cynthia Nixon e Sharon Stone in Racthed, sono questi gli ultimi due annunci fatti da Ryan Murphy per quello che sarà ufficialmente il suo primo progetto Netflix. Dopo la firma di un contratto di esclusiva che ha portato il genio delle serie tv americane alla corte della piattaforma streaming, ecco arrivare il grande momento, quello dell'inizio della produzione e degli annunci ufficiali a cominciare proprio dall'evoluzione dell'infermiera mostro ...

Suburra : ritorna su Netflix la serie di "Mafia Capitale" : Cresce l'attesa per il ritorno di Suburra , la serie italiana di Netflix che funge da prequel all'omonimo film del 2015 diretto da Stefano Sollima. La seconda stagione dello show è prevista per il ...

Sex Education - Gillian Anderson è la ciliegina su questa divertente e provocatoria nuova serie Netflix : Si può parlare di sess0 senza limitazioni e banalità, raccontando magari il mondo degli adolescenti con uno sguardo privo di giudizi e pregiudizi?La risposta è si se arrivi dall'Inghilterra e se a ospitarti è una piattaforma come Netflix. Da venerdì 11 gennaio nel catalogo della piattaforma in tutti i paesi in cui è presente, arriva Sex Education, serie inglese creata da un'autrice emergente Laurie Nunn che affida a Gillian Anderson il ruolo ...

Titans - venerdì la serie tv in uscita in Italia in streaming su Netflix : "Titans", la serie che ha come protagonista Robin, ex spalla di Batman, sarà trasmessa da Netflix in Italia a partire da venerdì 11 gennaio. Ispirata al fumetto Dc Comics "Giovani Titani", la prima stagione di questa serialità è composta da undici episodi. Nelle varie puntate Robin guiderà un gruppo di supereroi contraddistinti ognuno da un potere diverso che dovranno mettere a disposizione per combattere un nemico comune. Il gruppo di supereroi ...