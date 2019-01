Morto Pedro Manfredini | l' ex calciatore romanista aveva 83 anni

Blastingnews

(Di lunedì 21 gennaio 2019) La Roma giallorossa piange la scomparsa di"Piedone". Il bomber argentino si è spento a 83(era nato il 7 settembre 1935) ma la memoria delle sue gesta sportive rimarrà per sempre impressa nella storia. Acquistato nel mese di giugno del '59 per la cifra di settantotto milioni di lire,si tolse la casacca della Roma dopo aver collezionato 130 presenze e dopo aver mandato la pelle in rete ben 77 volte. Oltre a questo, nella stagione 1962/1963 fu capocannoniere del Campionato di Serie A con 19 goal.La Roma salutaLa scomparsa dell'exha destato molto cordoglio tra gli sportivi e tra i tifosi romanisti.Lo stesso team giallorosso ha deciso di salutare pubblicamente il suo vecchio bomber con un tweet su Twitter, nel quale la punta argentina rifulge in tutta la sua statuaria fisicità....Continua a ...