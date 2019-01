Giorgio Avola vola a Tokyo per la Coppa del Mondo

Alessio Foconi ancora in trionfo - terzo posto per Giorgio Avola : alessandro.farina@oasport.it Video - Di Francisca: "A Tokyo 2020 darò l'addio alla scherma, la vittoria in Coppa del Mondo mi ha sorpreso 00:37 0

Scherma - Coppa del Mondo Parigi 2019 : due azzurri sul podio! Alessio Foconi ancora in trionfo - terzo posto per Giorgio Avola : Grande Italia a Parigi (Francia) nella seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di fioretto maschile. Sulle pedane francesi due azzurri salgono sul podio con lo splendido trionfo di Alessio Foconi e il terzo posto di Giorgio Avola, che bissano così entrambi il risultato dello scorso anno, quando erano stati rispettivamente primo e terzo come oggi. Il campione iridato in carica ha battuto in finale lo statunitense Gerek Meinhardt con il ...