Fatti e misfatti di Elisabetta I | colpevole o innocente?

Fatti e misFatti di chi difende (?) i consumatori : A forza di denunce e di proteste Elio Lannutti è arrivato in Senato. Non una, ma due volte e in due partiti diversi: prima nell'Italia dei valori di Antonio Di Pietro, oggi nel Movimento Cinque Stelle. E da grillino osservante il fondatore e presidente onorario dell'Adusbef passa il suo tempo lanciando anatemi attraverso i social: "Ventriloqui del potere dei manutengoli con la bava alla bocca", ha scritto di recente in un ragionato commento via ...