Blastingnews

: Corona: ‘Silvia mi ha tradito più volte’, la Ferragni replica - ElisaDiGiacomo : Corona: ‘Silvia mi ha tradito più volte’, la Ferragni replica - Mafia_Capitale : Fabrizio Corona: 'Silvia Provvedi mi ha tradito con Fedez'. La clamorosa reazione di Chiara Ferragni - KontroKulturaa : Fabrizio Corona: 'Silvia Provvedi mi ha tradito con Fedez'. La clamorosa reazione di Chiara Ferragni - -

(Di domenica 20 gennaio 2019) Fabrizioospite nel salotto di Silvia Toffanin ha rilasciato delle dichiarazioni che a distanza di poche ore stanno già facendo discutere e dividere l’opinione pubblica.A Verissimo l’ex re dei paparazzi ha raccontato in anteprima alcune parti scritte nel libro ‘Non mi avete fatto niente’ che uscirà il prossimo 22 gennaio. L’imprenditore milanese ha parlato dell’amore per Belen Rodriguez e per Nina Moric. Della storia vissuta accanto a Silvia Provvedi, prima della rottura e del periodo trascorso in carcere. In merito a quest’ultimo ha anche espresso il suo parere in merito alla cattura di Cesare Battisti....