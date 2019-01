Il gelo non ferma la marcia delle donne americane

Allarme Bankitalia - il gelo del governo : 'Non faremo nessuna manovra correttiva' : Né Luigi Di Maio, né tantomeno Matteo Salvini vogliono sentir parlare di manovra correttiva. Di fronte alle stime di Bankitalia che parlano di un'Italia tornata in recessione, quasi dimezzano le ...

A 102 anni si perde di notte al gelo : nonno Giuseppe salvato da due poliziotti : Ha perso l’orientamento mentre passeggiava per le strade della sua città, Alessanria, ed è rimasto al gelo della notte, con le temperature che erano già scese sotto lo zero. Per questo motivo Giuseppe, un uomo di 102 anni, aveva cercato di ripararsi dietro la vetrina di una banca, ma per fortuna era stato notato da Lorenzo e Giuseppe, due poliziotti di polizia. L’anziano, in evidente stato confusionale, alla vista degli agenti ha ...

Brexit - la Merkel tende una mano alla May - gelo Ue : 'Non si rinegozia' : "Abbiamo ancora tempo per trattare ma ora Theresa May deve fare una proposta". Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel dopo la bocciatura della Brexit da parte del Parlamento britannico . "...

Scuole al gelo - Lagalla al M5S : 'riscaldamento non compete a Regione' : ... che non sono nel costume di questo governo regionale, a meglio informarsi sulle norme vigenti conclude Lagalla e a sollecitare la propria parte politica a rimuovere le ingiuste sottrazioni di ...

Le segnalazioni dei lettori : 'gelo ovunque - ma non possono passare gli spargisale?' : Raccogliamo le segnalazioni dei nostri lettori che lanciano un appello alle amministrazioni competenti affinché sulle strade interessate dalle gelate delle notti scorse possano passare gli spargisale ...

Caterina Balivo dice non posso invitare Patrick Dempsey mio marito è geloso : Nel suo programma “Vieni da me” Caterina Balivo ogni giorno ha tanti ospiti del mondo dello spettacolo. Tra i desideri di Caterina Balivo, ha confessato, c’è quello di poter avere nel suo salotto Patrick Dempsey, ma per questioni private non potrà esserci. «In questi giorni Patrick è a Roma e ho scoperto che Guido Maria lo sta incontrando per lavoro. Vorrei invitarlo a “Vieni da me” ma non me lo vuole presentare! Si rifiuta ...

Salvini - gelo al vertice con Conte e Di Maio : 'Non mollo e faccio due passi avanti'. Migranti - altra bomba : 'Due passi avanti'. Matteo Salvini non molla sui Migranti : il vertice notturno con il premier Giuseppe Conte e il vicepremier Luigi Di Maio per disinnescare la bomba Sea Watch termina con note ...

gelo e neve su Amatrice e vicine zone terremotate. Situazione difficile ma non si fa nulla di concreto. : Gelo e neve sulle aree terremotate. Amatrice isolata dopo le nevicate degli ultimi giorni. L'ondata di Gelo e neve che ha interessato negli ultimi giorni il centro-sud ha portato nevicate...

