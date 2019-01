Disabili | mi spaventa la fragile esistenza di mia figlia Ma la sola risposta possibile è

ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 gennaio 2019) L’ultima volta raccontavo di come la riorganizzazione della vita post scolastica di Diletta fosse complessa. Questi mesi sono volati senza che io riuscissi a trovare il tempo neanche per riflettere sulle scelte che via via sono state indotte dalla necessità. Su questo punto vorrei appoggiare la più ampia attenzione. Se pure è vero che il concetto di libertà è astratto e non posso ambire a disegnarne io limiti e contenuti, dall’altro la mia modesta sensazione di scivolare sempre più un un pozzo nero è un fatto concreto.Scuola elementare: otto ore di frequenza, obiettivi, assistenza esterna. Scuola secondaria di primo grado: sei ore di frequenza, obiettivi, assistenza esterna invariata. Scuola secondaria di secondo grado: quattro ore di frequenza, obiettivi, assistenza esterna invariata. Fine scuola. Zero ore di frequenza. Il centro diurno non risponde alle esigenze di Diletta e così ...