Australian Open 2019 | Fabio Fognini | “Ho iniziato il match troppo male però la reazione

Australian Open - Fognini fuori : Si ferma al terzo turno il cammino di Fabio Fognini agli Australian Open . Il tennista azzurro si deve arrende allo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 23 del mondo, col punteggio di 6-2, 6-4, 2-6, 6-4 dopo due ore e mezza di gioco. Un risveglio troppo tardivo per Fognini che dopo essere andato sotto due set a zero ha dato l'illusione della rimonta, 3-0 al ...

Tennis - Australian Open : Djokovic perde un set da Shapovalov ma va agli ottavi : Per Serena negli ottavi ci sarà comunque un big match; o contro la numero 1 del mondo Simona Halep o contro la sorella Venus. Sempre nel femminile ottima prova di carattere e determinazione per Naomi ...

Australian Open – Madison Keys sul velluto - Osaka e Svitolina soffrono ma staccano il pass per gli ottavi : L’americana non lascia scampo alla Mertens, superandola in due semplici set. Osaka e Svitolina soffrono ma vincono con Hsieh e Zhang, mentre la Sevastova non ha problemi contro la cinese Wang Madison Keys stacca agevolmente il pass per gli ottavi di finale degli Australian Open, l’americana non lascia scampo alla Mertens che si arrende in due set con il punteggio di 6-3, 6-2. Un’ora e quindici minuti la durata del match, ...

Australian Open 2019 - i risultati di oggi del 3° turno : Djokovic agli ottavi : Sulla strada verso il 24° Slam della carriera ora l'americana troverà una tra Simona Halep, n°1 del mondo e la sorella Venus.

Australian Open – Djokovic non lascia scampo a Shapovalov - il serbo stacca il pass per gli ottavi : Il serbo prosegue la sua marcia in questa edizione degli Australian Open, stendendo in quattro set l’avversario canadese Novak Djokovic prosegue la sua marcia agli Australian Open, accedendo agli ottavi di finale del torneo grazie alla vittoria ottenuta sul canadese Shapovalov. Il serbo non lascia scampo al proprio avversario, sorprendendolo con un inizio perfetto che gli permette di portarsi sul 2-0 dopo poco più di ...

Australian Open 2019 domani (20 gennaio) : programma e orari delle partite. Come vederle in tv e streaming : L’organizzazione degli Australian Open ha da poco rilasciato l’ordine di gioco della settima giornata del primo Slam dell’anno, con cui sarà dato il via agli ottavi di finale della parte bassa dei tabelloni maschile e femminile. Sulla Rod Laver Arena ad aprire il programma sarà il match tra la ceca Petra Kvitova e la diciassettenne del New Jersey Amanda Anisimova, che sta stupendo un po’ tutti, ma è da tempo in ascesa ...

Australian Open 2019 : Fabio Fognini ko al terzo turno contro Pablo Carreno Busta. L’azzurro non sfata il tabù : Fabio Fognini non sfata il tabù rappresentato da Pablo Carreno Busta (n.23 del mondo) e perde nel terzo turno degli Australian Open 2019 a Melbourne. L’azzurro è stato sconfitto per la sesta volta in altrettanti confronti dall’iberico con il punteggio di 6-2 6-4 2-6 6-4 in 2 ore e 33 minuti di partita. Un Fognini assente ingiustificato nelle prime due frazioni che poi si è scosso nel terzo parziale, avendo un break di vantaggio nel ...

