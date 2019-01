Rigopiano 2 anni dopo

meteoweb.eu

(Di venerdì 18 gennaio 2019) “Ricordo che si trattò di una delicata operazione di soccorso ad una coppia di coniugi anziani, che rimasti bloccati dalle abbondanti nevicate, necessitavano di un intervento urgente di soccorso. Un loro parente che abitava nello stesso stabile, infatti, non ricevendo risposta alle numerose chiamate, forzando una porta della loro abitazione, trovò i due coniugi incoscienti in quanto intossicati da biossido di carbonio uscito da un gruppo elettrogeno che i due anziani utilizzavano per sopperire alla mancanza di energia elettrica”.Daniele Berardi, Guida Ambientale Escursionistiche AIGAE, ricorda così i drammatici momenti di quella sera di duefa. Era esattamente il 18 Gennaio del 2017, tra terremoto e neve parte dell’Abruzzo rimase drammaticamente sconvolto. L’evento sarebbe passato agli onori della cronaca per quanto avvenne a. Tante, numerose furono le Guide ...