Giulia De Lellis | Irama assente al compleanno | cosa sta succedendo alla coppia?

Giulia De Lellis insultata da un'attrice a luci rosse : 'È una nana - l'ex ci provò con me' : Nuovi pesanti insulti nei confronti di Giulia De Lellis tra le protagoniste più amate e seguite in assoluto sui social tra quelle nate a Uomini e donne. Le gossip news di queste ore, infatti, rivelano che contro l'ex fidanzata di Andrea Damante si è scagliata duramente l'attrice di film per adulti, Priscilla Salerno, la quale è arrivata ad offendere Giulia definendola una 'nana oscena'. Il pesantissimo attacco contro Giulia De Lellis che viene ...

Priscilla Salerno contro Giulia De Lellis : ‘Capisco perché Damante l’ha tradita’ : Ancora una volta Giulia De Lellis alla ribalta: stavolta l’influencer ex Uomini e donne però lo è suo malgrado perché è stata oggetto di un attacco frontale da parte di Priscilla Salerno, di professione pornostar. “Capisco perché Andrea Damante l’ha tradita” le parole che la diva hard ha rivolto alla ex partecipante del Grande Fratello VIP riferendosi alle ben note infedeltà dell’ex tronista, confermate anche dalla ...

Giulia De Lellis offesa da attrice osé : 'Nana oscena - Andrea ha fatto bene a tradirla' : Si chiama Priscilla Salerno l'ultima persona che ha deciso di commentare su Instagram uno dei personaggi più discussi del momento: Giulia De Lellis. Quest'attrice a luci rosse, infatti, ha pubblicato alcuni video sul suo profilo per far sapere cosa pensa dell'influencer, ma soprattutto per confermare che Andrea Damante l'avrebbe tradita molte volte, provandoci anche con lei in un bar di Verona. Priscilla Salerno incontra la De Lellis sul treno e ...

Giulia De Lellis rimprovera le sue fan per il loro comportamento : L’ex gieffina Giulia De Lellis si rilassa in Valtellina insieme a Irama. Tra una passeggiata sulla neve e una capatina alla spa dell’albergo, la web influencer ha rivelato di essersi fatta un nuovo tatuaggio, un neo accanto all’occhio sinistro. Nessuno dei suoi follower, sembra se ne sia accorto, tanto da costringere la De Lellis a scrivere su Instagram: “Sono molto scioccata dal vostro comportamento perché voi, maestrine del mio cuore che ...

Ecco perchè Giulia De Lellis rimprovera le sue fan : Giulia De Lellis sta trascorrendo qualche giorno di relax in Valtellina insieme a Irama. Tra una passeggiata sulla neve e una capatina alla spa dell’albergo, la web influencer ha rivelato di essersi fatta un nuovo tatuaggio, un neo accanto all’occhio sinistro. Nessuno dei suoi follower, sembra se ne sia accorto, tanto da costringere la De Lellis a scrivere su Instagram: “Sono molto scioccata dal vostro comportamento perché voi, maestrine del mio ...

"Giulia De Lellis è una nana oscena" : l'attrice Priscilla Salerno attacca l'ex fidanzata di Andrea Damante : "Una nana oscena": Priscilla Salerno, attrice di film per adulti ha definito così senza mezzi termini Giulia De Lellis, ex gieffina vip ed ex corteggiatrice di Andrea Damante, conservando parole poco tenere nei confronti anche del ragazzo.Ha dichiarato la Salerno in una Instagram Story: Ragazzi sono sul treno con Giulia De Lellis. Ora capisco perché quel tipo Andrea Damante l’ha tradita. Lui c’ha provato anche con me, ovviamente essendo ...

Giulia De Lellis - insulti dall’attrice : “Damante c’ha provato con me” : Giulia De Lellis, pesanti insulti dall’attrice: “Nana oscena, Damante, c’ha provato anche con me” Non si placano le voci attorno ad Andrea Damante e Giulia De Lellis. Stavolta ad accendere i riflettori sull’ex coppia è stata Priscilla Salerno, attrice di film per adulti. La donna, senza mezzi termini, anzi rifilando degli insulti veri e propri, […] L'articolo Giulia De Lellis, insulti dall’attrice: ...

Serale Uomini e Donne : Giulia De Lellis svela data e novità : Giulia De Lellis dà le prime anticipazioni sul Serale di Uomini e Donne Come tutti sapranno ormai a menadito, le scelte di Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni, Teresa Langella e Ivan Gonzalez andranno in onda in prima serata su Canalae 5. A condurre queste puntate del dating show non sarà però Maria De Filippi, ma Gemma Galgani del Trono Over e Giulia De Lellis. Proprio quest’ultima, poco fa, ha finalmente rotto il silenzio a tal proposito ...

Giulia De Lellis di nuovo felice : tutto merito di Irama : Giulia De Lellis dopo il compleanno sulla neve scrive un romantico messaggio Ha appena compiuto 23 anni ed è, indubbiamente, uno dei personaggi del momento. Lei è Giulia De Lellis che, dopo la sua partecipazione ad Uomini e Donne, ha scalato letteralmente la montagna del successo ed è riuscita ad arrivare in cima. Nelle ultime […] L'articolo Giulia De Lellis di nuovo felice: tutto merito di Irama proviene da Gossip e Tv.

Giulia De Lellis : nuovo tatuaggio sul viso : Giulia De Lellis continua ad essere sostenuta e seguita da tutti i suoi fedeli fans che l'hanno conosciuta nello studio di Canale 5 più famoso d'Italia: parliamo del people show condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne. La giovanissima ex corteggiatrice di Andrea Damante, con cui ha trascorso ben due anni pieni d'amore, ha sconvolto la propria vita in seguito alla rottura con l'ex tronista veronese. Innanzitutto l'influencer ha deciso di ...

Giulia De Lellis e Irama presto sposi? : Fanno coppia fissa da pochissimi mesi, eppure per Irama - cantante in gara nell'edizione 2019 del Festival di Sanremo - e Giulia De Lellis si parla già di matrimonio.Una storia Instagram pubblicata dall'artista di Nera nella quale si fa riferimento al matrimonio ha infatti scatenato le fantastie dei follower, anche se effettivamente appare molto difficile che la coppia possa già essere pronta al grande passo. Per la cronaca, Irama ha ha ...

Giulia De Lellis : come regalo per i 23 anni anche il ritorno a 'Uomini e Donne di sera' : Il 15 gennaio è una data che Giulia De Lellis non dimenticherà mai: oltre a festeggiare i suoi 23 anni sulla neve con Irama, in questo giorno importante la ragazza ha ricevuto una notizia importantissima. Sul profilo Instagram dell'influencer, infatti, poche ore fa è apparsa una foto la cui didascalia conferma il suo ritorno in Tv nella versione serale di Uomini e Donne. Il gossip sulla presenza della romana nel cast della trasmissione che l'ha ...

Irama e Giulia De Lellis - strana proposta di matrimonio : “Vuoi sposarmi?” : Giulia De Lellis e Irama, matrimonio vicino? Uno strano messaggio Si sono fidanzati da poco e non stanno facendo tanti progetti per il futuro. Giulia De Lellis e Irama vivono il loro amore giorno dopo giorno, in maniera spensierata: questa è la chiave di volta della loro storia d’amore! Non avendo quindi progetti, potrebbero fare […] L'articolo Irama e Giulia De Lellis, strana proposta di matrimonio: “Vuoi sposarmi?” ...

Giulia DE LELLIS FESTEGGIA IL COMPLEANNO CON UN TATUAGGIO/ Speciale regalo di Irama e gli auguri della Mennoia : COMPLEANNO GIULIA De LELLIS, il regalo di Irama e gli auguri vip di Raffaella Mennoia e non solo: lei si è tatuata un neo per l'occasione