Facebook news | gli utenti non attivi nei gruppi verranno eliminati

Gli utenti over 65 sono quelli che su Facebook condividono più fake news : La ricerca arriva dagli Stati Uniti e incrocia l'incidenza dell'età nella pubblicazione di notizie false con altri dati come professione e orientamento politico

Classifica I&B Facebook Top Newspapers 2018 - Il Fatto Quotidiano si conferma al 1° posto in Italia. Ecco le motivazioni : Per il nono anno consecutivo la società Innova et Bella compila la Classifica mondiale delle testate giornalistiche su Facebook: il campione posto sotto osservazione comprende i principali 60 quotidiani nazionali stampati in Europa e negli Stati Uniti. In Italia, Il Fatto Quotidiano anche nel 2018 conferma il suo primato su Facebook. La nona ricerca della società di consulenza strategica I&B posiziona il nostro giornale al primo posto tra le ...