Zalando testa le consegne a domicilio anche se in casa non c’è nessuno | è stato un

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Ogni volta che fate un acquisto online c’è lo stesso problema: organizzare la consegna del corriere solo quando siete in. Grazie alla tecnologia, a garanzie sufficienti e a una buona dose di disponibilità da parte vostra, in futuro potrebbe non essere più un problema. A suggerirlo è un esperimento che ècondotto in Belgio lo scorso anno da, il sito di e-commerce di indumenti e calzature. È consistito nel lasciare entrare ini corrierise non c’eraPrima che cadiate dalla sedia, l’idea non si basava sull’imprudenza dei clienti. Nelle 750 abitazioni dei partecipanti al test, sono stati installati serrature e campanelli intelligenti. Quando il corriere suonava il campanello, il proprietario dipoteva vedere chi era tramite lo smartphone e quindi, usando l’app, aprirgli la porta. Non solo: una telecamera IP ...