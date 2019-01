Caporalato | il sindacalista arrestato e i lavoratori minacciati dal padrone | “O ti

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 gennaio 2019) “Io c’ho l’appoggio sindacale ai massimi livelli”. E ancora: “Questi hanno fatto una riunione a Roma, se so battuti loro per non farci chiudere. Stanno a fa una guerra per noi che non potemo lascialli”. Luigi Battisti, il presunto caporale 50ennein provincia di Latina con l’accusa di aver sfruttato almeno 500e lucrato su di essi per “costruire questo impero” rappresentato dalla cooperativa pontina Agri Amici, parlava così dei suoi rapporti con il sindacato Cisl, in una telefonata del 27 novembre 2017 intercettata dalla Squadra Mobile, trascrizione contenuta nell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip di Latina, Gaetano Negro. Il grande alleato di Battisti, in particolare, era Marco Vaccaro, 40enne segretario provinciale di Latina della Fai Cisl (Federazione Agricoltura Industriale).LA VICINANZA DI VACCARO AI VERTICI REGIONALI – La notizia ...