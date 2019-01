Liberi di scegliere | trama e cast del film Rai 1 Quando va in onda

' Liberi di scegliere' - il film in prima visione in onda martedì 22 gennaio su Rai 1 : 'Liberi di scegliere' è il titolo di nuovo film per tv in onda il 22 gennaio in prima serata su Rai 1 che è stato diretto dal regista Giacomo Campiotti ed ha come protagonisti principali: Alessandro Preziosi, Carmine Buschini e Nicole Grimaudio. E' la storia di un giudice dei minori che fa il possibile per cercare di salvare alcuni giovani che altrimenti rischiano seriamente di finire rovinati dalla 'ndrangheta. La trama del film in prima ...

Più Libri Più Liberi- Presentata l’indagine Pepe Research – La libreria fisica è il luogo preferito dagli italiani in cui scegliere i libri. 7milioni ci entrano per ispirarsi e poi comprare il libro on line. : La libreria fisica è il luogo preferito dagli italiani in cui scegliere i Libri. Ci sono 7milioni di lettori che dichiarano di entrarvi per ispirarsi su quale libro leggere ma poi per comperarli online I driver nell’acquisto: la disponibilità del libro in libreria (!), per 1 lettore su 4. E ancora, oltre a titolo e autore e copertina, il 15% dei lettori forti si fa guidare, per l’acquisto, dal marchio editoriale Presentata oggi, 8 dicembre, ...