Lazio-Zappacosta | frenata di Lotito Si chiude per Wesley

Calciomercato Lazio - Lotito risponde così su Zappacosta : “Zappacosta? Il mercato non è fatto dalla collezione di figurine. Se mi piace? Io mi domando se è funzionale e necessario”. Sono le importanti dichiarazioni sul mercato da parte del presidente della Lazio, Claudio Lotito, intercettato davanti Palazzo Chigi. “Queste valutazioni non le fa il presidente – replica il patron biancoceleste – il presidente è il pater familias che sente e ascolta le persone. Ho un ...

Mercato Lazio - pista Zappacosta ancora viva : ostacolo Chelsea : Come riporta il Corriere dello Sport, i biancocelesti vogliono continuare a tenere calda la pista che porta in Premier, anche se è complicata. CALCIOMercato Lazio - Un accordo di massima con l'ex ...

Calciomercato Lazio - sprint Bologna per Caceres. Badelj e Zappacosta…” : Calciomercato Lazio – Quello che chiede Inzaghi a Tare è una squadra rinforzata in vista della seconda parte di stagione. Il ds della Lazio, con l’aiuto di Lotito, vuole accontentare il tecnico biancoceleste che, adesso, vuole lottare fino alla fine per un posto in Champions. La Champions League è ormai un obiettivo da raggiungere […] L'articolo Calciomercato Lazio, sprint Bologna per Caceres. Badelj e ...

Mercato Serie A : Lazio su Zappacosta - Cagliari e Udinese attive : Ecco alcuni movimenti e trattative di Lazio, Cagliari e Udinese.L’idea Zappacosta non tramonta per i biancocelesti. Serve un esterno che sappia adattarsi ai due moduli utilizzati da Inzaghi e l’italiano in forza al Chelsea ne rispecchia le qualità. Subbi sulla trattativa: la Lazio vuole il prestito, il Chelsea la cessione definitiva. In attacco dubbi su Caicedo: non sembra poter essere l’alter ego di Immobile e neanche la ...

Calciomercato Lazio - Caceres ai saluti. Zappacosta? Ci siamo quasi. : Calciomercato Lazio – Quello che chiede Inzaghi a Tare è una squadra rinforzata in vista della seconda parte di stagione. Il ds della Lazio, con l’aiuto di Lotito, vuole accontentare il tecnico biancoceleste che, adesso, vuole lottare fino alla fine per un posto in Champions. La Champions League è ormai un obiettivo da raggiungere […] L'articolo Calciomercato Lazio, Caceres ai saluti. Zappacosta? Ci siamo quasi. proviene ...

Calciomercato Lazio - l’agente di Zappacosta in pressing sul Chelsea : Calciomercato Lazio – Quello che chiede Inzaghi a Tare è una squadra rinforzata in vista della seconda parte di stagione. Il ds della Lazio, con l’aiuto di Lotito, vuole accontentare il tecnico biancoceleste che, adesso, vuole lottare fino alla fine per un posto in Champions. La Champions League è ormai un obiettivo da raggiungere […] L'articolo Calciomercato Lazio, l’agente di Zappacosta in pressing sul Chelsea ...

Calciomercato Lazio - Zappacosta ok. Si apre il capitolo cessioni : Calciomercato Lazio – Quello che chiede Inzaghi a Tare è una squadra rinforzata in vista della seconda parte di stagione. Il ds della Lazio, con l’aiuto di Lotito, vuole accontentare il tecnico biancoceleste che, adesso, vuole lottare fino alla fine per un posto in Champions. La Champions League è ormai un obiettivo da raggiungere […] L'articolo Calciomercato Lazio, Zappacosta ok. Si apre il capitolo cessioni proviene da ...

Calciomercato Lazio - Zappacosta è ad un passo : i dettagli dell’affare : Calciomercato Lazio, Zappacosta potrebbe essere l’innesto per il mercato invernale: il Chelsea ha dato l’ok alla cessione Calciomercato Lazio, il club del presidente Lotito è vicinissimo all’accordo con il Chelsea per l’approdo in biancoceleste di Davide Zappacosta. Il terzino destro ex Torino, non rientra nei piani di mister Sarri e dunque il tecnico ha dato l’ok alla cessione. Le parti secondo la Gazzetta ...

Calciomercato Lazio - Zappacosta si fa! Caceres e Basta salutano : Calciomercato Lazio – Quello che chiede Inzaghi a Tare è una squadra rinforzata in vista della seconda parte di stagione. Il ds della Lazio, con l’aiuto di Lotito, vuole accontentare il tecnico biancoceleste che, adesso, vuole lottare fino alla fine per un posto in Champions. La Champions League è ormai un obiettivo da raggiungere […] L'articolo Calciomercato Lazio, Zappacosta si fa! Caceres e Basta salutano proviene da ...

Calciomercato - per Zappacosta c'è solo la Lazio : Leggi l'articolo completo sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola Lotito: "Ho rifiutato 160 mln per Milinkovic" Edicola Corsport Le ultime sulla Lazio

Calciomercato Lazio - Zappacosta il sogno di mercato. Per Piazon… : Calciomercato Lazio – Quello che chiede Inzaghi a Tare è una squadra rinforzata in vista della seconda parte di stagione. Il ds della Lazio, con l’aiuto di Lotito, vuole accontentare il tecnico biancoceleste che, adesso, vuole lottare fino alla fine per un posto in Champions. La Champions League è ormai un obiettivo da raggiungere […] L'articolo Calciomercato Lazio, Zappacosta il sogno di mercato. Per Piazon… ...

Calciomercato Lazio - in arrivo il primo colpo per Inzaghi : Zappacosta ad un passo : Calciomercato Lazio, il club del presidente Lotito si appresta a concludere l’operazione Zappacosta, il quale si giocherà il posto con Marusic Calciomercato Lazio – Davide Zappacosta potrebbe essere il primo rinforzo per la Lazio di mister Inzaghi. Il terzino del Chelsea è dato ad un passo dal club laziale, secondo quanto rivelato dal Sun infatti, le due società avrebbero trovato un accordo per una cifra che si aggira attorno ...

Lazio - da Hysaj a Zappacosta : ecco gli affari esterni : Un'altra triplice alleanza, l'unione Tare-Medes-Lucci è l'unica speranza. Il diesse ha chiesto al procuratore di Cristiano Ronaldo di piazzargli a tutti i costi Wallace, anche in prestito con diritto ...

Lazio - Inzaghi cerca un esterno. Pressing su Zappacosta e Darmian : Zappacosta e Darmian. Getty In dirittura d'arrivo il passaggio di Martin Caceres al Parma: da definire alcuni punti del contratto del difensore uruguaiano. Sbloccato il mercato in uscita, la Lazio ...