Milan-Genoa dialogo aperto per Piatek

Boom Genoa : Piatek subito al Milan - il sostituto potrebbe essere Balotelli : Chelsea, Milan, Juventus e Nizza sono coinvolte assieme al Genoa in un intreccio di calciomercato che vede Piatek protagonista assoluto Le voci che vorrebbero un trasferimento immediato di Piatek al Milan si fanno sempre più insistenti. Il presidente Preziosi sembra aver accettato la proposta di un prestito oneroso con diritto di riscatto per un ammontare pari a 40-45 milioni di euro. Il tutto è ovviamente legato all’affare Higuain, ...

Le notizie del giorno – Genoa-Milan - la decisione dell’Osservatorio : Le notizie del giorno – E’ sempre più caos in vista della partita di campionato tra Genoa e Milan. Il campionato di Serie A si è fermato per una lunga pausa ma adesso è pronta a tornare in campo per un turno che si preannuncia avvincente. Dopo la qualificazione in Coppa Italia contro la Sampdoria in campo il Milan di Gattuso alla ricerca di punti per la qualificazione in Champions League. Nel frattempo ultimi giorni caldi per la ...

Calciomercato Milan - affare Piatek : Bertolacci-Borini al Genoa : Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo rossonero CLICCA QUI . Calciomercato Milan, da Bertolacci a Borini: idee per il Genoa Il Milan è intenzionato a puntare su Piatek del Genoa, ...

Calciomercato Milan - contatti per Piatek del Genoa per l'eventuale dopo Higuain : La storia tra il Milan e Gonzalo Higuain potrebbe finire presto. La decisione dell'attaccante argentino sembra ormai presa, dopo appena sei mesi la sua avventura in rossonero pare essere arrivata ai ...

Calciomercato – Il Milan fa sul serio per Piatek - primi contatti con il Genoa : le ultime : I rossoneri hanno sondato la disponibilità di Preziosi a cedere l’attaccante polacco, cautelandosi così in caso di addio di Higuain Il Milan fa sul serio per Piatek, il club rossonero infatti ha allacciato i primi contatti con il Genoa per l’attaccante polacco, dando dunque il via ad una vera e propria trattativa. Spada/LaPresse Leonardo e i suoi collaboratori stanno in questo momento valutando il tipo di offerta da presentare ...

Genoa-Milan - Pastorino (Leu) : “intervenga Prefetto - partita alle 15 danneggia la città” : Luca Pastorino deputato e segretario di presidenza per Liberi e Uguali alla Camera dichiara: “Lo spostamento della partita di serie A Genoa Milan del 21 gennaio alle 15 (inizialmente fissata alle 21) danneggia Genova, i commercianti e i tifosi. Faccio gentilmente appello al Prefetto perché il match venga riportato in orario serale”. “Come sottolineato anche dal sindaco Bucci nella fascia pomeridiana di lunedì 21 gennaio ci sarà lo sciopero ...

Genoa-Milan - Osservatorio conferma : si gioca lunedì alle ore 15 : Genoa-Milan, Osservatorio conferma: si gioca lunedì alle ore 15 La presidente Stradiotto va contro le polemiche degli ultimi giorni: “Ce ne faremo una ragione” e annuncia la data definitiva di inizio del match, spostata di pomeriggio per motivi di ordine pubblico nonostante gli appelli di tifosi e autorità ...

Genoa-Milan alle 15 - la lettera del presidente di Serie A al sindaco di Genova : “Egregio Sig. sindaco, La ringrazio molto per la Sua cortese comunicazione di ieri sera inerente la gara di Serie A TIM Genoa-Milan, in relazione alla quale mi trovo mio malgrado costretto a rappresentarLe come la decisione di anticipare l’orario di disputa della partita, rispetto a quanto inizialmente previsto da questa Lega, sia dipesa esclusivamente da una precisa indicazione pervenuta dalle autorita’ responsabili ...

