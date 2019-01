R cittadinanza | Di Maio | Sito per chiederlo pronto a marzo | ci siamo

Di Maio : Cambiare regole Ue per quota 41 e ampliare platea r.cittadinanza : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Europee - Di Maio e Di Battista in viaggio verso Strasburgo : “Ue così non va. Reddito di cittadinanza? A marzo il sito web” : Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista in viaggio in auto verso Strasburgo. Comincia così la diretta facebook annunciata da Di Maio ieri. Un evento tutto indirizzato sulle Europee. “Quello di questa mattina è anche un viaggio in cui vi racconteremo un po’ di idee che abbiamo. Questa Ue così com’è non va“, afferma Di Maio. “Il sito internet – aggiunge poi il vicepremier – per chiedere il Reddito di ...

Reddito cittadinanza : Di Maio - a marzo pronto sito web per chiederlo : "Il sito internet per chiedere il Reddito di Cittadinanza sarà pronto nel mese di marzo e nel giro di qualche settimana si saprà se chi ha fatto domanda ha diritto oppure no, poi si va alla posta si ritira la card e si riceve la telefonata del cosiddetto navigator. Grazie al lavoro con Inps, con Poste e i centri dell'impiego ce la faremo". Lo ha detto Luigi Di Maio in diretta Facebook con ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : 'Ti arrivano 780 euro e il giorno dopo ti chiama il navigator o l'azienda' : Per 226mila sardi da marzo ci sarà il Reddito di cittadinanza. Come funziona lo spiega direttamente il vicepremier in un comizio in Sardegna: 'Lo...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : 'Conviene accettare la prima proposta di lavoro' : Il Reddito di cittadinanza arriverà in consiglio dei ministri giovedì 17 gennaio, ma già si conoscono alcune limature del testo. Si potrà...

Di Maio in Sardegna scommette su reddito di cittadinanza e crescita : Visita lampo di Luigi di Maio in Sardegna, in vista del doppio appuntamento elettorale delle suppletive del 20 gennaio e delle regionali del 24 febbraio, in cui il M5S schiera Francesco Desogus. ...

Di Maio : "Formazione per reddito di cittadinanza aperta ai consulenti del lavoro" : Roma, 11 gen. (Labitalia) - "La nostra grande sfida è abbassare il costo del reddito di cittadina[...]

Reddito di cittadinanza - Di Maio : “Navigator precari? Nostro obiettivo è stabilizzarli tutti nei prossimi anni” : ‘Navigator’ precari di stato? ”Il Nostro obiettivo è dar loro un contratto a tempo indeterminato nei prossimi anni?. Solo che, se vogliamo far partire subito il Reddito di cittadinanza, dobbiamo assumerli subito con quel meccanismo, ma si andrà verso la stabilizzazione: questo è un impegno che prendo con tutti i navigatori”. Lo assicura il vicepremier Luigi Di Maio, lasciando gli Stati generali dei consulenti del ...

Di Maio : sgravi a impresa che assume chi ha reddito cittadinanza : Roma, 10 gen., askanews, - sgravi fiscali fino a 18 mesi agli imprenditori che assumeranno le persone con il reddito di cittadinanza. Lo ha affermato il ministro del lavoro Luigi Di Maio, secondo cui '...

