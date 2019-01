Il ministro Costa ad AdnkronosLive

Il ministro Costa domani ad AdnkronosLive : Dal problema rifiuti di Roma alle trivelle fino ad arrivare alla Tav. Sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati con il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, ospite di AdnkronosLive domani 15 ...

Mare : il ministro Costa presenta le iniziative per la lotta all’inquinamento : Le iniziative del ministero dell’Ambiente per la lotta all’inquinamento del Mare e la sostenibilità delle attività portuali e marittime, tra cui le linee guida per i documenti energetico-ambientali dei sistemi portuali, saranno presentate dal Ministro Sergio Costa giovedì 18 gennaio al Comune di Civitavecchia alle ore 11. Interverranno i direttori generali del ministero dell’Ambiente Renato Grimaldi (Clima ed energia), Maria ...

Energia - ministro Costa : “Chi parla di trivelle vive nel passato” : “Chi dice che lo sviluppo deve passare per le trivelle vive nel passato e non guarda al futuro. Noi stiamo lavorando per una transizione ecologica grazie alla quale si realizzeranno anche migliaia di nuovi posti di lavoro“: lo ha scritto in un post su Facebook il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa. L'articolo Energia, Ministro Costa: “Chi parla di trivelle vive nel passato” sembra essere il primo su Meteo Web.

Trivelle - Lega 'Sbagliato stop - Paese deve andare avanti'. Pd 'Si metta d accordo con il ministro Costa' : Cronaca Trivelle in mare, così il governo ha ignorato il 'no' della Puglia. I Verdi: "Andremo in procura"

Quanto ci costa bloccare le opere pubbliche? Il ministro Toninelli replica a Milena Gabanelli Diretta video : Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli intervistato in Diretta da Milena Gabanelli, Fabio Savelli e Andrea Marinelli

Via libera alle trivellazioni nello Jonio. Il ministro Costa - "Regalo del Governo precedente". Fioccano le polemiche : Il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato il via libera alla ricerca del petrolio, ma il titolare del Dicastero dell'Ambiente ribadisce la contrarietà

Luigi Di Maio - disastro al Mise : "Sì alle trivellazioni" - M5s e ministro Costa in rivolta : Erano No Euro e diventarono Filo-Euro. Erano No Ilva e lasciarono aperta l' Ilva. Non volevano la Tap, poi diedero il via libera alla Tap. Si pensava che avessero ormai toccato il fondo. E invece decisero di andare ancora più a fondo, nel mare, decidendo di trivellarlo. L' ultimo capitolo della saga

Autorizzate trivelle nello Ionio Il ministro dell’Ambiente Costa : «Sì obbligato - ma bloccheremo» : L’allarme lanciato da Angelo Bonelli dei Verdi: «Il Ministero dello Sviluppo ha dato il via libera alle trivelle per la ricerca del petrolio nel mar Ionio». Il sottosegretario Crippa: «Permessi concessi da altri governi». Emiliano: «Impugneremo l’autorizzazione»

Scoppia il caso trivelle. Il ministro Costa : “Nessuna autorizzazione - non riporto il Paese al Medioevo” : Il via libera del ministero a una serie di autorizzazioni a trivellare riapre il dibattito. Il governo si difende dicendo che si tratta di permessi concessi dai precedenti governi e ribadisce che non ha intenzione di cambiare linea sul tema. «Da quando sono ministro non ho mai firmato autorizzazioni a trivellare il nostro Paese e i nostri mari e ma...

Il ministro Costa e il caso delle trivelle : “Nessuna autorizzazione - non riporto il Paese al Medioevo” : «Da quando sono ministro non ho mai firmato autorizzazioni a trivellare il nostro Paese e i nostri mari e mai lo farò. Non sono diventato ministro dell’Ambiente per riportare l’Italia al Medioevo economico e ambientale. Anche se arrivasse un parere positivo della Commissione Via, non sarebbe automaticamente una autorizzazione». È il ministro dell’A...