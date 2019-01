Clonazione animale | una clinica in Corea clona il tuo cane morto per “soli” 88 mila euro

meteoweb.eu

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Sono oltre 1000 i ricchi padroni che, da tutto il mondo, negli ultimi tredici anni si sono rivolti alla Sooam Biotech, l’azienda con sede indel Sud che promette di creare una copia del migliore amico dell’uomo per la modica cifra di 88Il primo clone creato dall’azienda, Snoopy, risale al 2005 ed è stato frutto delle controverse ricerche del veterinario Woo Suk Hwang che, vista la riuscita dell’esperimento, ha deciso di avviare un business. In tredici anni, il centro hato 23 razze canine diverse, manipolando le cellule di oltre 150 cani morti ogni anno, per “regalare” ai clienti una copia del loro amico a quattro zampe. Tuttavia ilnon sarà identico a quello scomparso, ma solo un gemello fisicamente identico e questo l’azienda lo specifica bene ai suoi clienti, che arrivano in particolare dagli Stati Uniti e dalla ...