Tria | non vedo recessione | ma situazione di stagnazione

Tria : 'In Italia non vedo una recessione ma una stagnazione' : A dirlo intervistato dal Corriere della Sera è il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Il debito pubblico, assicura Tria, scenderà, è l'impegno del governo. "Il calo sarà positivo per la crescita ...

L'indusTria che non c'è più : produzione indusTriale mai così male da 4 anni : L'Italia corre verso la recessione. L'Istat certifica il crollo della produzione industriale: -2.6% in un anno, -1.6% in un...

Tav : ConfindusTria Vicenza - la decrescita non è mai felice - ma è solo drammatica (2) : (AdnKronos) - "È finito il tempo delle chiacchiere, bisogna uscire dall’equivoco e smettere di scegliere ogni giorno un modo nuovo per sabotare la competitività del Paese. Capisco che i Governatori delle Regioni maggiormente interessate dal tracciato stiano sventolando la bandiera del Referendum per

Carige - Tria : 'Decreto analogo al 2016 perché le regole Ue non sono cambiate' : 'È stato fatto notare che il decreto per Carige è analogo all'intervento del 2016: è così infatti poiché non è cambiata la cornice normativa...

Nessuno vuole Banca Carige. Giovanni Tria e i commissari premono per una fusione - ma non trovano acquirenti : Un cavaliere bianco in soccorso di Carige e soprattutto assai volenteroso perché il compito a cui è chiamato è arduo e poco appetibile: scommettere su una Banca in crisi e aprire il portafoglio per assicurarle un futuro. Lo auspica Giovanni Tria, lo vorrebbero anche i commissari. Con motivazioni diverse, ma che alla fine conducono allo stesso scenario, caratterizzato da uno spauracchio da evitare: la ...

Banca Carige - Giovanni Tria : “Stesso intervento del 2016 - anche con Mps non fu un salvataggio” : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, conferma quanto finora emerso sul decreto per Banca Carige: si tratta di un intervento uguale a quello del 2016 varato dal governo Gentiloni, analogo a quanto previsto per Mps: "La qualificazione come intervento di salvataggio non è appropriata per Carige così come non lo era per Mps".Continua a leggere

Carige - Tria : “Nazionalizzazione sarebbe temporanea. Decreto analogo a quello del 2016 - regole Ue non sono cambiate” : Una eventuale ricapitalizzazione precauzionale di Carige sarebbe “un’operazione temporanea” in quanto la partecipazione dello Stato “dovrà essere dismessa quando terminerà il periodo concesso per la ristrutturazione. Una nazionalizzazione sarebbe quindi a termine“. A spiegarlo Giovanni Tria, ministro dell’Economia, rispondendo al Question time sul dl per il salvataggio della banca, rivendicando come ...

Fisco - Tria : su fatturazione elettronica non è stata segnalata alcuna anomalia - : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso del Question Time alla Camera, rispondendo a un'interrogazione sulla fatturazione elettronica. "Non …

