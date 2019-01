La top-ten dei problemi da risolvere

Slopestyle – Coppa del mondo : Loris Framarin chiude la top ten a Kreischberg : Framarin termina al decimo posto lo Slopestyle di Kreischberg, miglior risultato in carriera. Lauzi fermo alle semifinali Obiettivo finale centrato per il ventenne valdostano Loris Framarin nello Slopestyle di Coppa del mondo a Kreischberg. Framarin ottiene il decimo posto finale ma si tratta del suo miglior risultato in carriera e della prima finale conquistata. La vittoria va al norvegese Mons Riosland con 88,75 punti, davanti ...

LIVE Sci alpino - Gigante Adelboden 2019 in DIRETTA. Hirscher : rimonta da leggenda! Vince sempre lui - Kristoffersen e Fanara sul podio - azzurri fuori dalla top ten : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom Gigante di Adelboden, Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Tutto è pronto per il grande spettacolo sulla Chuenisbärgli e sul suo inconfondibile e inimitabile muro, sul quale si toccano i 60° di pendenza. La gara sulle nevi svizzere prenderà il via, con la prima manche, alle ore 10.30, e avrà un unico grande favorito: Marcel Hirscher. Il fuoriclasse austriaco ha già vinto in tre ...

Tenta di avvelenare il marito in ospedale mettendo veleno per topi nel cibo : arrestata : Una donna ha cercato di uccidere il marito intossicandolo, mettendogli medicinali e sostanze tossiche nel cibo e nell'acqua durante la sua degenza in ospedale. Laura Davico, di 49 anni, è stata arrestata dai Nas di Alessandria ed al momento è in carcere. L'accusa è quella di Tentato omicidio aggravato.L'allarme è scattato dopo le ultime analisi del sangue del marito, di 55 anni. I medici dell'ospedale di Bra, in ...

Combinata nordica - Rydzek vince in Val di Fiemme : Pittin sfiora la top ten e comanda il Best Skier Trophy : Pittin sfiora la top ten con il quarto tempo sugli sci: 12° nonostante una caduta, ora è leader del Best Skier Trophy. Costa in zona punti, in Val di Fiemme trionfa Ryzdek La top ten non arriva di pochissimo e sarebbe stata un’impresa straordinaria, ma la prova di Alessandro Pittin in Val di Fiemme è comunque da ricordare. L’azzurro rimonta dalla venticinquesima all’undicesima posizione nello stadio del fondo di Lago di ...

"Farmaci e topicida nel cibo" : moglie tenta di avvelenare il marito ricoverato in ospedale : Non aveva destato mai sospetti neppure tra il personale sanitario: una 49enne di Bra (Cuneo), è stata fermata...

Inter - Altobelli : "Icardi tra i tre top al mondo : va tenuto a tutti i costi" : Lei ha detto che è tra i tre o quattro attaccanti più forti al mondo: a chi si può paragonare? "In questo momento nel ruolo alla sua altezza ci sono solo Lewandowski e Suarez". Non Benzema? "Ma no, ...

Violenza e razzismo continuano a tenere banco - governo ‘apre’ a stop partite - : Violenza e razzismo continuano a tenere banco nel calcio. Mentre a Roma la festa per i 119 anni della Lazio da' occasione a 300 ultra' per nuovi incidenti, l'eventuale 'gestione' di cori razzisti e ululati negli stadi di calcio italiani fa sempre discutere: dopo il no di Salvini all'idea di fermare le partite e la replica del Napoli, pronto ad abbandonare il campo, arrivano le parole del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo ...

Il super calcolatore CRESCO6 nella top500 dei computer più potenti al mondo - ecco i dettagli : Con i suoi 300 Pflops di potenza, questo super computer è un vero e proprio aiuto per la scienza, ma si promette entro il 2023 altri 2 super computer con una potenza maggiore, cioè 1000 Pflops.

Fantacalcio 2019 - i consigli per l’asta di riparazione. top&flop del girone d’andata : chi tenere e chi scambiare : La Serie A sta osservando la breve sosta invernale, piccolo periodo di stop per il massimo campionato italiano di calcio in attesa della ripresa prevista per il weekend del 19-20 gennaio. Si è concluso il girone d’andata e si è così arrivati al giro di boa con la Juventus in testa alla classifica, i bianconeri hanno nove punti di vantaggio sul Napoli mentre al terzo posto troviamo l’Inter che precede la Lazio e il Milan. Questo ...

Calciomercato Serie B : colpi per il Padova - Cremonese scatenata - Lecce e Brescia al top : Siamo entrati nel periodo caldo del Calciomercato di Serie B. Sono davvero tantissime le trattative per le società della cadetteria, con tanti calciatori che potrebbero arrivare dalla Serie A oppure potrebbero sbarcare nella massima Serie, dopo questa prima parte di campionato giocata in Serie B. E' il caso di Fabio Lucioni, difensore del Lecce ad un passo ormai dal Sassuolo, in Serie A. Dalla Serie A invece potrebbero arrivare tanti calciatori ...

Trivelle - stop per due anni : i cinquestelle tentano il blitz : 'La sensibilità di questo governo è di segno diverso rispetto al passato. Sia il ministro Di Maio che Costa stanno lavorando perché le trivellazioni non siano consentite', fa sapere Giuseppe Conte. L'...

Snowboard – Slalom parallelo : due azzurri nella top ten - Fischnaller e Bagozza fuori agli ottavi a Bad Gastein : Due azzurri nella top ten a Bad Gastein: March e Bormolini si fermano ai quarti. Fischnaller e Bagozza fuori agli ottavi Due azzurri nella top ten nello Slalom parallelo di Bad Gastein, prima gara della specialità nella Coppa del mondo di Snowboard dopo i due giganti disputati in Italia a dicembre. Aaron March e Maurizio Bormolini si sono fermati ai quarti di finale chiudendo rispettivamente al sesto e all’ottavo posto in base ...

Padova - 19enne in terapia intensiva per meningite. Non è in pericolo di vita. In venti sottoposti a profilassi : Una studentessa universitaria di 19 anni è ricoverata in terapia intensiva a Padova per meningite, ma non è in pericolo di vita e sta lentamente migliorando. Ora l’attenzione si sposta sui contatti avvenuti di recente: venti persone sono state rintracciate e sottoposte a profilassi. La ragazza, residente a Lagnasco (Cuneo) ma iscritta all’università di Padova, è risultata positiva alla neisseria meningitidis, meningite da ...

Tecnologia informatica : CRESCO6 entra nella top500 dei computer più potenti al mondo : Il supercomputer CRESCO6 del Centro ENEA di Portici (Napoli) entra nella prestigiosa TOP500 delle infrastrutture di calcolo più potenti al mondo, grazie al raddoppio della potenza arrivata a 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo (1.4 PetaFlops). L’ingresso al 420° posto nella lista dei primi 500 supercomputer mondiali è stato annunciato ufficialmente al SuperComputing 2018 di Dallas, la principale conferenza nel campo del ...