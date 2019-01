Ciclocross – Campionati Italiani | Chiara Teocchi conquista una splendida medaglia di

Ciclocross - Campionati Italiani 2019 : Gioele Bertolini trionfa all’Idroscalo - alle sue spalle i gemelli Braidot : Gioele Bertolini si è laureato Campione Italiano di Ciclocross (categoria elite), il 23enne ha conquistato la maglia tricolore per la terza volta in carriera dopo le affermazioni del 2016 e 2017. Il lombardo ha letteralmente dominato la gara che si è disputata all’Idroscalo di Milano, mettendo in luce tutta la sua classe proverbiale e facendo il vuoto nei confronti di tutti gli avversari: il nativo di Morbegno inseguiva il primo sigillo al ...

Ciclocross - Campionati Italiani 2019 : Jakob Dorigoni difende il titolo Under23 - Samuele Leone si impone tra gli Junior : Jakob Dorigoni difende il titolo Under23 ai Campionati Italiani 2019 di Ciclocross. All’Idroscalo di Milano il portacolori della Selle Italia Guerciotti, società organizzatrice, ha rispettato il pronostico, dominando la gara e centrando così il terzo titolo nazionale consecutivo. Al secondo posto troviamo il compagno di squadra Stefano Sala, che ripete così il piazzamento dello scorso anno. Completa il podio Antonio Folcarelli (Race Mountain ...

Ciclocross - Campionati Italiani 2019 : decimo titolo per Eva Lechner - battute Alice Maria Arzuffi e Chiara Teocchi : Eva Lechner si laurea per la decima volta in carriera campionessa italiana di Ciclocross. La 33enne bolzanina ha trionfato all’Idroscalo di Milano, proseguendo così il suo dominio in questa competizione, conquistando l’ottavo titolo nazionale consecutivo. L’attesissimo duello con Alice Maria Arzuffi è stato vinto ancora una volta dall’atleta più esperta, con la brianzola che si è dovuta accontentare per il terzo anno di fila della seconda ...

Ciclocross - Campionati Italiani 2019 : all’Idroscalo di Milano la sfida per la maglia tricolore - atteso duello tra Eva Lechner e Alice Maria Arzuffi : Domani scatteranno all’Idroscalo di Milano i Campionati Italiani 2019 di Ciclocross, con una due giorni di gare che vedrà oltre 1000 atleti sfidarsi per conquistare l’ambita maglia tricolore. Un’edizione quindi da record per il numero di iscritti che si preannuncia ricca di duelli appassionanti in diverse categorie. Andiamo quindi a scoprire i possibili scenari e i favoriti delle gare principali di questi Campionati Italiani. Partiamo dalla gara ...