Precipita per una decina di metri lungo il sentiero dopo l' arrampicata | morto 33enne

Valsusa - escursionista Precipita per 10 metri e muore mentre scende da una parete di ghiaccio : L'incidente in località Bar Cenisio. Il corpo è stato recuperato in fondo a un canalone. L’uomo aveva preso parte a un’escursione insieme ad altri alpinisti, che per primi hanno dato l’allarme. Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione di Susa.Continua a leggere

L’ad di Autostrade per l’Italia Giovanni Castellucci è stato assolto per l’incidente del bus Precipitato da un viadotto vicino ad Avellino nel 2013 : L’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Giovanni Castellucci è stato assolto per l’incidente del bus precipitato da un viadotto vicino ad Avellino nel luglio 2013, in cui morirono 40 persone. Castellucci era accusato, assieme ad altri 11 dirigenti e funzionari,

CADE CON LO SNOWBOARD FUORIPISTA : MORTO HANNES BREITENBERGER/ Courmayeur - 'Precipitato per 100 metri' : CADE con lo SNOWBOARD: MORTO HANNES BREITENBERGER. Ultime notizie Courmayeur, incidente fatale in FUORIPISTA vietato. L'amico 'precipitato per 100 metri'.

Brasile - elicottero Precipita e uccide passante : video choc/ Pilota e 3 passeggeri a bordo salvi per miracolo : elicottero precipita e uccide passante, il video choc dell'impatto al suolo. Il Pilota e gli altri tre passeggeri salvi miracolosamente.

Neve in Campania : attese per domani Precipitazioni a livello del mare : Per il prossimo 3 gennaio è previsto un abbassamento delle temperature importante che porterà gelate e nevicate anche a bassa quota. La Protezione Civile ha anche lanciato un'allerta meteo, in cui invita i cittadini a prestare attenzione ai bollettini meteo che verranno rilasciati, siccome le condizioni meteorologiche potrebbero determinare pesanti disagi per la popolazione. Anche la Campania è a rischio Neve, in particolare per la giornata di ...

Aereo storico Precipita nelle acque del Piave : i pompieri stanno cercando di recuperare il velivolo : Un piccolo Aereo storico in volo sul trevigiano è precipitato oggi pomeriggio nelle acque del Piave, a Sernaglia della Battaglia. Fortunatamente pilota si è salvato, riuscendo a venir fuori da solo dall’abitacolo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, con il supporto di un elicottero. Il pilota è stato preso in cura dal personale del suem 118. I pompieri stanno lavorando ora per il recupero del velivolo, affondato capovolto, con il ...

Lecce - paura per un 67enne : Precipita dagli scogli davanti agli amici e scompare in mare : Decine di persone sono impegnate nelle ricerche di un uomo di 67 anni di Gagliano del Capo, scomparso in mare questa mattina mentre risaliva la scogliera nella zone del Ciolo, sulla costa tra Gagliano e Leuca. L'uomo era andato a pesca con alcuni amici quando è caduto rovinosamente, finendo in mare.Continua a leggere

Ambiente : un nuovo approccio per monitorare le Precipitazioni sugli oceani : Per analizzare i cambiamenti climatici e per gestire allarmi derivanti da precipitazioni intense, le stazioni di monitoraggio sulla Terra possono fornire un valido aiuto. In mare, invece, non è così facile tenere sotto controllo le precipitazioni. Attraverso i dati ottenuti dai segnali radar dai satelliti Gnss (Global Navigation Satellite System), un team internazionale di ricercatori ha sviluppato un nuovo approccio per monitorare ...

Incidente in Nepal : bus Precipita per 700 metri - 16 morti : In Nepal un pullman è precipitato in un dirupo, per almeno 700 metri: almeno 16 persone hanno perso la vita, altre 10 sono rimaste ferite. Il bus trasportava una scolaresca, diretta verso la città di Ghorahi dopo una gita. L’Incidente si è verificato nella zona di Tulsipur, a circa 430 km dalla capitale Kathmandu. L'articolo Incidente in Nepal: bus precipita per 700 metri, 16 morti sembra essere il primo su Meteo Web.

Precipita dal palazzo per 15 metri e si schianta su un tetto - sfondandolo : PORTOGRUARO - Cade dal palazzo , un salto di 15 metri che termina sul tetto di una casa vicina, sfondandolo . La tragedia si è consumata questa mattina prima delle 12 a Portogruaro , nel Veneziano. La ...

Messina - all’università cede grata : studentessa Precipita giù per 5metri e rimane ferita : La 23enne stava camminando lungo un marciapiede del plesso universitario siciliano quando una grata ha ceduto sotto i suoi piedi facendola sprofondare in un magazzino sottostante. La studentessa è rimasta ferita al volto dopo aver sbattuto la testa ed è stato necessario l'intervento dei pompieri per estrarla e portarla in ospedale.Continua a leggere

Perché siamo Precipitati nel peggior mondo del lavoro possibile : "Guardi, faccio mia l'immagine della sabbia nel motore", aggiunge Colli-Lanzi: "Qui stanno facendo grippare il motore dell'economia. Già il paese è debole e il pil è in calo, introdurre norme di ...

Liguria : rocciatrice Precipita per 50 metri - morta : Una donna è morta precipitando da una parete rocciosa che stava scalando con un gruppo di rocciatori: la 55enne è deceduta sulle alture di Orco Feglino (Savona), durante una scalata sul bric Pianarella, nei pressi di via Aquila. La donna sarebbe precipitata per circa 50 di metri riportando diversi traumi e ferite. Sul posto forze dell’ordine, vigili del fuoco, soccorso alpino, ambulanza, automedica ed elisoccorso. L'articolo Liguria: ...

