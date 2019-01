C Italia | Fiorentina | Muriel scalpita

Coppa Italia - Torino avanti sulla Fiorentina : ROMA - Ottavo di Coppa Italia in bilico, domenica pomeriggio, tra Torino e Fiorentina, separate da appena un punto in campionato. In questo caso i precedenti fanno gioco alla formazione alla squadra ...

Torino-Fiorentina Coppa Italia - probabili formazioni e tv. Orario - programma e come vederla in streaming : Torna il grande calcio in questo 2019: vanno in scena in questa settimana gli ottavi di finale per quanto riguarda la Coppa Italia. Domenica 13 gennaio alle ore 15.00 allo Stadio Olimpico Grande Torino si accendono i riflettori sul confronto tra i padroni di casa piemontesi e la Fiorentina. Una partita importante per entrambe le squadre che vorranno sicuramente andare il più avanti possibile nella manifestazione: al turno successivo ci sarà ...

Coppa Italia - le probabili formazioni di Torino-Fiorentina - ottavo di finale 13-1-2019 : probabili formazioni ed analisi di Torino-Fiorentina, ottavi di Coppa ItaliaLa Coppa Italia come trampolino per l’Europa. Deve essere questo l’obiettivo con cui Torino e Fiorentina approcceranno questi ottavi, nel match più equilibrato tra gli otto in programma.E il passaggio del turno sarà sicuramente una spinta in più in vista del girone di ritorno di campionato, che fin qui ha visto molto altalenanti entrambe le formazioni (il Toro è 9 con ...

Fiorentina-Torino - Coppa Italia 2019 : quando si gioca? Data - programma - orario e tv : Il Torino ha vinto per 2-0 contro il Sudtirol e si è qualificato agli ottavi di finale, dove ora andrà a sfidare la Fiorentina in una delle sfide più belle ed avvincenti del prossimo turno di Coppa Italia. Si giocherà in casa dei viola, tra due squadre che puntano ad andare avanti in questo torneo. Fiorentina-Torino, Coppa Italia 2019: quando si gioca? Data, programma, orario e tv Fiorentina-Torino sarà trasmessa in esclusiva dalla Rai sul ...