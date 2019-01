Alba Parietti a Tv Talk | “Concorrente all’Isola dei Famosi? Mai”

L'Isola Dei Famosi : Alba Parietti e Alda D'Eusanio commenteranno il reality honduregno : I fedeli telespettatori di Canale 5 sono in trepidante attesa in vista della messa in onda della nuova edizione de L'Isola Dei Famosi. Il reality-show made in Honduras verrà condotto nuovamente dall'inarrestabile Alessia Marcuzzi, la quale verrà affiancata in studio da due new entry femminili e da un inviato speciale che ha coperto il ruolo di naufrago nella tredicesima edizione del format. La pagina Instagram del reality ha confermato che ...

«Isola dei Famosi 2019» : Alda D'Eusanio e Alba Parietti opinioniste

Alba Parietti/ 'Ho rischiato di morire sotto un tir - e quel rumore non si dimentica' - La Prima volta - : Alba Parietti è pronta a raccontarsi a 'La Prima volta', il programma condotto da Cristina Parodi nel pomeriggio di Raiuno

Rai - l'indiscrezione impensabile : un programma ad Alba Parietti - altro che sovranismo : Un'indiscrezione molto poco sovranista sul futuro della Rai. O meglio, su un futuro programma della Rai. Voci di cui dà conto il settimanale Vero, secondo il quale Alba Parietti, 57enne, potrebbe presto avere un programma tutto suo, in onda su una delle reti di Viale Mazzini. Un progetto ancora mist