Al via progetto 'Hub consulenti' - investimenti per 40 mln euro : Ci sarebbe uno scollegamento tra i professionisti, i consulenti e il mondo produttivo. Credo che sia fondamentale che professionisti cavalchino questo cambiamento". A portare il punto di vista delle ...

Si presenta il progetto ´La Sicilia è… fimmina´ - un viaggio letterario nella cultura e lingua siciliana con quadri teatrali : Il fine ultimo è quello di fornire un contributo di valenza teorico-pratico orientando gli studenti verso la conoscenza pratica del mondo del lavoro e, nello specifico, del settore relativo alla ...

Salvini da Kaczynski : al via il «progetto» sovranista in Ue : Ma al di là della sicurezza, centrale sarà anche l'economia e in particolare i rapporti tra il sistema produttivo italiano, sono oltre tremila le imprese che operano in Polonia, e il governo di ...

Nuova Range Rover Evoque – Al via il progetto “Live for the city”per il lancio in Italia [GALLERY] : Land Rover presenta i “City Curator” che attraverso il loro sguardo celebreranno le città in attesa del SUV di lusso dall’anima eco-chic Dopo il debutto con una straordinaria esibizione nel cuore creativo di Londra lo scorso 22 Novembre in première mondiale, l’attesissima Range Rover Evoque, SUV compatto di lusso di Land Rover, è pronta a fare il suo ingresso anche sul mercato Italiano. Il nuovo modello di Evoque, nella sua architettura ...

Milano approva progetto metrotranvia 7 : Il quartiere Adriano di Milano sarà raggiunto dalla metrotranvia 7 grazie all'approvazione del progetto di prolungamento della linea da via Anassagora, con entrata in esercizio prevista nel 2021. L'...

Prende il via il progetto Cl@sse3.0 per le prime dell'istituto Comprensivo Sanremo Levante : ... pure loro, hanno dovuto frequentare dei corsi di aggiornamento mettendosi in gioco per avvicinarsi in modo positivo al mondo dei giovani; ma se questi possono essere i risultati certamente ne è ...

Yamaha e progetto Treecity : al via la fase operativa : Il progetto Treecity siglato Yamaha, lanciato in occasione dell’ultima edizione della Milano Design Week, prosegue ed è pronto per entrare nella fase successiva che vede da una parte il Tricity, wrappato e simbolo dell’iniziativa, protagonista di un’asta benefica, dall’altra la campagna di forestazione concretizzarsi. Yamaha Motor ha scelto di mettere all’asta tramite il sito Charity Star, lo scooter […] L'articolo Yamaha e ...

Pmp Group avvia il progetto Integra : Pmp Group ha inaugurato una nuova fase della propria storia. Nata appena 27 anni, l'azienda di Coseano, è diventata in breve tempo leader mondiale nel settore dei circuiti idraulici chiusi con ...

Pallavolo – Il presidente Fusaro carica l’ambiente : “insieme promuoviamo il progetto Powervolley Milano” : Cena di Natale con i partner della Powervolley al Savini di Milano con Giani, Nimir, Piano e Kozamernik Si respira aria di Natale nella Powervolley, ma si respira ancor più aria di Milano negli ambienti societari del presidente Lucio Fusaro che ieri, nella magnifica location del Savini in Galleria Vittorio Emanuele, ha organizzato la cena di Natale della Revivre Axopower insieme ai partner della stagione 2018 – 2019. Clima di festa e ...

viadotto - il progetto non si trova «In Comune caos sui documenti» : I documenti sul Viadotto c'erano tutti. E sono stati consegnati al Comune perché li custodisse . Non hanno alcun dubbio, al riguardo, l'allora responsabile del procedimento dei lavori del Viadotto , ...

Genova - è di Renzo Piano il progetto del nuovo viadotto : non si chiamerà più Ponte Morandi : L'opera verrà realizzata entro il dicembre del 2019 dalla cordata composta da Salini Impregilo, Fincantieri e Italferr per un costo complessivo di circa 220/230 milioni di euro. La struttura utilizzerà “pile” anziché “stralli” "nel rispetto della sensazione di avversione psicologica maturata in città dopo il crollo del Morandi".Continua a leggere

Rete Metropolitana - al via il progetto di sviluppo territoriale : Sassari. Ridisegnare il Nord-ovest della Sardegna come un'unica grande città-territorio, organizzata secondo un sistema a Rete che veda coinvolti i principali attori locali"istituzionali e del mondo economico-sociale nella gestione delle politiche e dei servizi per il territorio. È lo scopo del progetto di sviluppo territoriale "Rete Metropolitana del Nord Sardegna, un territorio di città", ...

Il loro futuro nelle tue mani. In viaggio per sostenete il progetto Openspace : In Italia oltre 1 milione di bambini e ragazzi vive in povertà assoluta. Spesso isolati e con poche opportunità educative e di apprendimento. Inoltre, 7 studenti su 50 abbandonano la scuola prima del tempo e per questo rischiano di non avere gli strumenti giusti per immaginare e costruire il proprio futuro.Se in queste vacanze natalizie ti capiterà di prendere il treno per andare a trovare parenti e amici o semplicemente per ...

Al via il progetto "Infinito Leopardi". Poesia e arte insieme per le celebrazioni del bicentenario dalla stesura de L'Infinito : ... un fatto straordinariamente unico intorno a cui realizzare un evento lungo un anno che tra mostre, spettacoli, conferenze e pubblicazioni, possa sollecitare la necessità di tornare a pensare all'...