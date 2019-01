L’ultimo messaggio della prof ai suoi alunni prima di morire | “Siete stati tutti

WhatsApp : ecco L’ultimo messaggio che preoccupa gli utenti : Le truffe su WhatsApp sono una vera e propria piaga sociale. Con oltre un miliardo di utenti attivi ogni mese, WhatsApp è l’applicazione più utilizzata sul proprio smartphone e per questo motivo è diventata lo strumento preferito dagli hacker per diffondere le proprie truffe. Ogni giorno riceviamo almeno un messaggio che tenta di fregarci: in alcuni casi ci offrono un buono sconto da utilizzare in un centro commerciale o ci avvisano che WhatsApp ...

Emma Marrone fidanzata? I fan ora lo sanno : L’ultimo messaggio che rivela tutto : Emma Marrone fidanzata? La cantante aspetta il principe azzurro Emma Marrone è fidanzata oppure no? La risposta la sappiamo: che ci risulti infatti attualmente la cantante è single e vive serenamente senza un uomo al suo fianco. Così sembra almeno. Siamo qui per raccontarvi però di come Emma ha passato il 26 di dicembre, quindi […] L'articolo Emma Marrone fidanzata? I fan ora lo sanno: l’ultimo messaggio che rivela tutto proviene da ...

Pordenone sempre più esilarante : L’ultimo messaggio social scatena il web [VIDEO] : Il Pordenone sempre più protagonista in campo e fuori. La squadra sta disputando una stagione incredibile nel campionato di Serie C e punta senza mezzi termini alla promozione diretta in Serie B, negli ultimi mesi scatenati anche fuori dal campo con messaggi social che hanno fatto il giro del web. Si avvicina la gara contro la Feralpisalò ed il messaggio è esilarante: “Può esserci solo una cosa più importante delle vacanze di ...