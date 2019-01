Malagò: «È l’arbitro che interrompe le partite, non il Napoli»

ilnapolista

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Il presidente del Coni Ilnon può decidere di sospendere lea proprio piacimento, se sente un coro ostile o un buu razzista. È solo l’arbitro che può decidere cosa fare. Scende in campo il presidente del Coni Giovanniche richiama alle regole tutti i protagonisti dei dibattiti degli ultimi giorni.«Quindi non è questione di dire se ilpuò o non può» decidere di sospendere lein caso del perpetrarsi di cori razzisti ha detto a margine della presentazione della associazione sportiva della Santa Sede “Athletica Vaticana”. «È l’arbitro che decide che cosa si debba fare».Ma chi deve decidere? E qui entriamo su un altro terreno. Si può sapere: è l’arbitro o il delegato della sicurezza? L’articolo 62 comma 6 del NOIF è chiaro:Il responsabile dell’ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell’Interno, il quale ...