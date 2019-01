CES 2019 | AMD pubblica nuovi Benchmark per le nuove Radeon VII

CES 2019 - ci siamo fatti scansionare il cervello per eliminare lo stress : Las Vegas – Annullare lo stress senza medicine si può. Niente yoga e ascetismo tibetano, la soluzione è tutta hi-tech ed è stata brevettata dall’azienda americana TouchPoint. Per capire di cosa si tratta ho accettato di sottopormi a un’elettroencefalografia mettendomi nelle mani della dottoressa Any Serin co-fondatrice insieme a Vicki Mayo della società. L’idea di farmi mettere degli elettrodi in testa in mezzo a una sala gremita di gente ...

Speed skating - Europei 2019 : i convocati dell’Italia per la rassegna continentale a Collalbo. Fari puntati su FranCESca Lollobrigida : Da domani si comincia. La stagione dello Speed skating è alla prima fermata di quelle importanti: dall’11 al 13 gennaio infatti l’anello di ghiaccio di Collalbo (Italia) sarà teatro di sfide interessanti negli Europei 2019. Un contesto nel quale gli atleti e le atlete del pattinaggio velocità pista lunga vorranno centrare il bersaglio grosso, andando a caccia del titolo continentale. Appuntamento dunque nell’Arena Ritten dove la Nazionale ...

CES 2019 : benvenuto qubit - IBM svela il primo computer quantistico commerciale : Il colosso americano dell'informatica ha presentato al pubblico del CES 2019 l'IBM Q System One, primo computer quantistico destinato a uscire dai laboratori per approdare, lentamente, nel mondo aziendale e della ricerca scientifica. Lo rende noto Business Insider.La computazione quantistica è considerata una delle tecnologie più promettenti, avendo una capacità di processo di dati sensibilmente più elevata rispetto all'elaborazione ...

CES 2019 : presentato a Las Vegas un veicolo “Bio-Hybrid” a propulsione umana [GALLERY] : 1/7 ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : la disCESa a St. Anton sarà recuperata a Cortina. Lindsey Vonn fa il suo rientro sulla sua pista preferita : Grandi novità arrivano dal Mondo dello sci alpino. Dopo la cancellazione per troppa neve delle gare femminili previste a St. Anton (Austria), valide per la Coppa del Mondo 2018-2019, la FIS ha chiesto agli organizzatori del weekend di Cortina (Italia) se fosse possibile recuperare una discesa nella giornata di venerdì, portando ad un ampliamento del programma originario. La risposta è stata affermativa e dunque nello splendido scenario italiano ...

Fotografie dal CES 2019 : Sono i giorni della grande fiera tecnologica di Las Vegas, tra innovazioni, prototipi e aggeggi che non servono a niente

CES 2019 : Hyundai presenta a Las Vegas “Elevate” - l’auto elettrica con le gambe [GALLERY] : 1/10 ...

CES 2019 - il taxi volante Bell Nexus è pronto al decollo : Las Vegas – È tra gli oggetti più ammirati di questa edizione 2019 del Ces. Il brusio attorno all’oggetto volante di Bell è infatti ampiamente giustificato perché anticipa ciò che accadrà a breve. Un futuro molto prossimo visto che il prototipo del Nexus, il taxi volante a decollo e atterraggio verticale, è già pronto a volare. I responsabili dell’azienda ci hanno infatti confermato che i primi test operativi potrebbero già iniziare entro ...

CES 2019 : Creative premiata dalla critica per la sua tecnologia Super X-Fi : Creative Technology, già famosa per le sue schede audio, nel corso del CES 2019 ha ricevuto quattro riconoscimenti come best-of-show dai principali media di elettronica di consumo del mondo per le sue cuffie olografiche con tecnologia Super X-Fi, che sfrutta l'audio computazionale per ricreare l'audio di un sistema multi-altoparlante come in uno studio di registrazione professionale.Gli award assegnati sono:Di seguito riportiamo il comunicato ...

Scherma - Coppa del Mondo Heidenheim 2019 : tanti pretendenti al sucCESso. Italia da podio con Marco Fichera e nella gara a squadre : Questo fine settimana ad Heidenheim (Germania) si svolgerà la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di spada maschile. Nell’appuntamento inaugurale di Berna ha trionfato l’esperto giapponese Kazuyasu Minobe, che è stato anche l’ultimo vincitore proprio ad Heidenheim e quest’anno andrà quindi a caccia del bis. In questa tappa saranno assenti due big: il francese Yannick Borel, campione del Mondo ed europeo in carica, e il coreano Park ...

CES 2019 : ecco il taxi volante - presentato a Las Vegas Bell Nexus [GALLERY] : 1/7 ...

CES 2019 - tra domotica e computer : ecco i migliori device presentati : A catturare l'attenzione è stato sicuramente il Royole FlexPai , il primo smartphone pieghevole al mondo . Il dispositivo era stato già presentato a novembre dello scorso anno, ma al CES 2019 è stato ...

CES 2019 : a Las Vegas auto più silenziose grazie a Bose Quietcomfort [VIDEO] : La cancellazione attiva di rumori di sottofondo non desiderati non è una tecnologia nuova al mondo degli audiofili. Nel settore automobilistico è invece una novità, non sono molte infatti le case ad offrire un sistema simile alla clientela che probabilmente, nella stragrande maggioranza dei casi, non è nemmeno a conoscenza di una tecnologia simile. grazie a Bose però, potrebbe presto diffondersi su sempre più modelli. Il funzionamento, ...

AMD annuncia le schede video Radeon 7 con 16GB di VRAM al CES 2019 : AMD ha annunciato la sua scheda grafica Vega di seconda generazione, la Radeon 7. Questa è la prima scheda grafica a 7 nm sul mercato e la tanto attesa risposta alle schede di serie 10 e 20 di fascia alta di Nvidia.Come segnala Eurogamer.net, rispetto alla precedente scheda top di AMD, la Vega 64, la Radeon 7 dovrebbe offrire tra il 25% e il 40% di frame rate più alti con risoluzione 4K e impostazioni massime. In generale, AMD promette che ...